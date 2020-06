Porto Alegre A prefeitura de Porto Alegre realizou uma ação de conscientização sobre a importância do distanciamento social em parques e praças

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Nos dois dias, foram realizadas 130 abordagens. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Agentes de fiscalização da prefeitura de Porto Alegre percorreram durante o fim de semana praças e parques da Capital para coibir aglomerações, conscientizar e orientar os frequentadores sobre a importância de usar máscara de proteção facial e manter o distanciamento social.

“Estamos intensificando as ações com o objetivo de orientar a população da importância de manter o distanciamento social. Quem precisa sair para fazer as suas atividades físicas ou pegar um sol, que o faça no menor tempo possível, mantendo a distância de outras pessoas e sem aglomerações”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Nos dois dias, foram realizadas 130 abordagens na orla do Gasômetro, Parque Farroupilha (Redenção), Praça da Encol, Parque Marinha, Parque Moinhos de Vento (Parcão) e Parque Germânia. “Essas operações são exemplo de que, quando o poder público e a sociedade trabalham juntos, os objetivos são alcançados. O nosso objetivo era coibir as aglomerações e conseguimos. Avaliamos como positivas as ações desse fim de semana”, destaca o comandante da Guarda Municipal Marcelo Nascimento.

Seis guardadores de carro foram autuados nos parques por agirem em desacordo com a lei que proíbe essa atividade em Porto Alegre.

Frequentadores que circulavam com cachorros sem guia foram orientados a colocar o acessório no animal para garantir maior segurança. Na orla, foram autuados dois ambulantes que estavam vendendo bebida alcoólica. No Centro Histórico, agentes da Guarda Municipal prenderam um homem por furto de celular na praça Julio Mesquita.

Fiscalização permanente

Desde 31 de março, o Escritório de Fiscalização verificou as praças e parques da Capital 5,9 mil vezes para garantir o cumprimento das medidas de combate ao coronavírus. Participam das operações agentes da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Procon Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Smim) e Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

