Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Considerando apenas os grupos prioritários, foram aplicadas 629.586 doses da vacina. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre vacinou 45.886 pessoas da população em geral contra a gripe desde 15 de junho, quando começou a ampliação na cidade. Considerando apenas os grupos prioritários, foram aplicadas 629.586 doses, o que corresponde a 88,05% da meta geral de 715 mil pessoas, conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) da última sexta-feira (26). Para evitar aglomerações, são mais de 100 locais disponíveis.

A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares. Como estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não garantiram a proteção devem procurar as unidades de saúde ou farmácias parceiras da prefeitura. Crianças até 9 anos devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

A campanha nacional teve início em 23 de março, com a vacinação de idosos acima de 60 anos, e encerra-se nesta terça-feira (30). A Secretaria Municipal de Saúde aguarda orientações do Ministério da Saúde quanto a uma possível prorrogação da data final.

Números da vacinação até 26 de junho, às 17h: 629.586 doses aplicadas nos grupos prioritários (88,05% da meta geral de 715 mil pessoas). Outros públicos: 45.886 (vacinação iniciada em 15 de junho).

Idosos – 269.955

Trabalhadores de saúde – 100.660

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 129.812

Crianças – 40.177

Gestantes – 5.366

Puérperas – 904

Pessoas com deficiência – 1.637

Forças de segurança e salvamento – 25.627 pessoas

Trabalhadores do transporte coletivo – 6.476

Caminhoneiros – 2.622

Portuários – 515

Povos indígenas – 639 pessoas

População privada de liberdade – 4.164 pessoas

Funcionários do sistema prisional – 1.188

Adultos de 55 a 59 anos – 40.375

Professores – 7.769

A prefeitura ressalta que os dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) são parciais e sujeitos a revisão.

