Rio Grande do Sul Prefeitura de São Leopoldo avalia como positiva a interdição de locais públicos no município

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cidade conta com 118 praças catalogadas, o que torna extremamente complexa a interdição de todos os espaços Foto: PMSL/Divulgação A cidade conta com 118 praças catalogadas, o que torna extremamente complexa a interdição de todos os espaços. (Foto: PMSL/Divulgação) Foto: PMSL/Divulgação

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, avalia como positiva a ação que tem interditado as praças públicas do município, fazendo com que assim o número de pessoas circulando pela cidade no final de semana diminuísse consideravelmente.

A cidade conta com 118 praças catalogadas, o que torna extremamente complexa a interdição de todos os espaços. Foram escolhidos aqueles locais que têm maior movimentação aos sábados e domingos e a ação significa não só o cumprimento da proibição imposta pelo decreto, mas também uma importante ação de conscientização das pessoas, para que fiquem em casa sempre que possível.

Reuniões com as associações de moradores dos bairros e conselhos de praças, tem tratado da proibição do uso dos locais que contam com rondas de fiscalização realizadas pela Guarda Civil Municipal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul