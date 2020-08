| A prefeitura de Porto Alegre subiu 11 posições em ranking de transparência pública sobre contratações emergenciais durante a pandemia

Ao passar de 45,5 para 92,4 pontos, a prefeitura de Porto Alegre avançou da 22ª à 11ª posição no terceiro ranking elaborado pelo escritório brasileiro da organização independente Transparência Internacional, no que se refere a contratações emergenciais para o enfrentamento à pandemia de coronavírus. O novo escore elevou o nível de regular para ótimo em boas práticas de governança.

De acordo com o Executivo, a principal iniciativa que resultou nessa escalada foi a publicação de um painel específico sobre o tema nos portais “Coronavírus” e “Transparência” da administração municipal. O material pode ser consultado por qualquer cidadão desde o dia 11 de julho.

Produzido pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria da capital gaúcha, o material apresenta informações detalhadas sobre processos de aquisição de bens, insumos e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia e contratados de forma emergencial – sistema que muitas vezes dispensa a exigência de licitação, por exemplo.

“Transparência é um compromisso de governo”, salientou o prefeito Nelson Marchezan Júnior ao comentar o novo resultado do ranking. “Trata-se de uma ferramenta de combate a ineficiência e privilégios, bem como instrumento de fiscalização disponível à população. Um governo aberto fornece dados organizados e públicos sobre problemas e soluções adotadas por uma cidade melhor.”

– 1º: Macapá (AP);

– 2º: Vitória (ES);

– 3º: João Pessoa (PB);

– 4º: Rio Branco (AC);

– 5º: Goiânia (GO);

– 6º: Belo Horizonte (MG);

– 7º: Campo Grande (MS);

– 8º: Manaus (MS);

– 9º: Boa Vista (RR);

– 10º: São Paulo (SP);

– 11º: Porto Alegre (RS);

– 12º: Natal (RN);

– 13º Recife (PE);

– 14º: Florianópolis (SC);

– 15º: Salvador (BA);

– 16º: Fortaleza (CE);

– 17º: Curitiba (PR);

– 18º: Cuiabá (MT);

– 19º: Rio de Janeiro (RJ);

– 20º: Teresina (PI);

– 21º: Palmas (TO);

– 22º: Maceió (AL);

– 23º: Aracaju (SE);

– 24º: Belém (PA);

– 25º: Porto Velho (RO);

– 26º: São Luís (MA).

Desempenhos anteriores

Na primeira etapa da avaliação, em maio, Porto Alegre alcançou 39,2 pontos (nível “ruim”), ficando em 17º lugar. Já no mês seguinte, com uma nova rodada do ranking, chegando a 45,2 pontos (“regular”), escore que a colocou na 22ª colocação.

“As informações publicadas, que contemplam diversos itens válidos para pontuação no ranking, são disponibilizadas de forma clara e de fácil entendimento para a população, seguindo a política de integral e total transparência das informações públicas do município”, destaca o secretário municipal de Transparência e Controladoria, Marco Antonio Karam.

(Marcello Campos)