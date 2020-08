Mesmo com bandeira laranja no distanciamento controlado, Pelotas terá “lockdown” neste fim de semana

Após o governo gaúcho informar na segunda-feira (3) o retorno de Pelotas (Região Sul) à bandeira laranja (médio risco para coronavírus), após duas semanas na cor vermelha no mapa do distanciamento controlado, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou que neste fim de semana a cidade terá “lockdown”. A medida tem por objetivo conter a expansão da demanda por atendimento hospitalar na cidade.

Segundo a prefeita, nos demais dias deve ser adotada uma espécie de sistema misto. “Minha ideia é manter um protocolo intermediário, como já fizemos, entre a laranja e a vermelha, enquanto preparamos uma ação mais forte para esta semana”, explicou. “Vamos fazer, a exemplo das prefeituras de outros municípios, um lockdown”, acrescentou.

A chefe do Executivo municipal atribui o plano de fechamento total de atividades no Município à constatação de uma queda acentuada na adesão da comunidade ao isolamento social – a última média ficou em 44,5%. “O fechamento intermitente do comércio não tem causado mais efeito”, argumenta. “As pessoas vivem um estresse depois de cinco meses de pandemia e o setor acaba sendo mais prejudicado.”

Desde a última quinta-feira (30), quando o índice de ocupação das vagas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais de referência para tratamento de casos de Covid-19 chegou a quase 90%, Paula já havia decidido não recorrer contra uma classificação mais rígida no sistema de distanciamento controlado imposto pelo Palácio Piratini. Mesmo assim, a Região 21, da qual Pelotas faz parte, retornou à cor laranja.

Estratégia

Ainda sobre o “lockdown”, a prefeita de Pelotas fez a ressalva de que ainda está em estudo a estratégia para colocar em ação essa medida mais drástica: “Vamos conversar com todas as entidades possíveis, a fim de parar tudo o que puder ser paralisado, exceto serviços essenciais como a saúde, para tentar manter as pessoas em casa”.

Em princípio, o fechamento total deve ocorrer somente neste sábado e domingo, mas não está descartada a possibilidade de manutenção por um prazo maior.

“Isso vai depender dos números da progressão da pandemia nos próximos dias e da análise que será feita durante a semana, inclusive com os membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus [do governo do Estado]”, avisa. “Até o fim da semana, vamos informando todos sobre os procedimentos e sobre como as pessoas e os fiscais deverão agir”.

Paula acredita que o número de casos vai aumentar, mas pretende que isso ocorra de forma mais lenta, para que a cidade tenha leitos suficientes para quem precisar de internação. “Peço a consciência e a colaboração e de todos nesse momento”, apela.

Estatística

Na segunda-feira, ao apresentar dados oficiais sobre a ocupação dos leitos para Covid-19 em Pelotas, a prefeita informou que 31 das 79 vagas de Enfermaria estavam ocupadas. As UTIs, porém, tornaram-se uma fonte de maior preocupação: de um total de 35 leitos (incluindo pediátricos), 24 estão ocupados.

“Estamos em contato com hospitais, sob uma perspectiva de ampliar vagas, de forma que há leitos, mas falta equipe”, alertou. “Tentando contratar uma empresa e apareceu uma interessada. Resta saber se irá conseguir contratar os profissionais. Talvez, em breve, eu consiga anunciar a ampliação de leitos de UTI”.

Paula ainda destacou a estabilidade relativa do Município na incidência de casos por habitantes, mas voltou a frisar sobre a queda no isolamento social, com média de 44, 5% na última semana, com um leve acréscimo para 48% na sexta-feira passada. “Precisamos fazer nossa parte para evitar que o contágio se dissemine, o que ajuda a evitar casos graves e a necessidade de mais leitos de UTI”.

Na relação de mortes em comparação com outros municípios gaúchos, Pelotas apresenta índice de 6,4 óbitos para cada 100 mil habitantes – ocupando a 206 colocação estadual. “São números, sempre penso nisso. Por trás deles, existe uma família que perdeu uma pessoa amada. Por isso, precisamos agir. Vamos fazer um esforço para não perder mais vidas”.

A cidade soma, desde março, 1.097 casos confirmados de coronavírus, número que a coloca em décimo-sétimo lugar no ranking gaúcho para esse quesito. Já em número de óbitos, são 21 – décima-nona posição.

(Marcello Campos)