Notícias A prefeitura utiliza um avião para divulgar mensagem sobre o coronavírus para a população de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Monomotor volta ao céu na manhã desta sexta-feira para levar o recado a outras áreas da cidade. (Foto: Divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (26), dia em que Porto Alegre completou 248 anos de fundação, um avião monomotor sobrevoou a capital gaúcha para divulgar uma mensagem sonora à população. Mas a ação institucional não teve como mote o aniversário oficial da cidade, e sim o reforço à orientação para que as pessoas permaneçam em suas residências, a fim de evitar a expansão da pandemia de coronavírus.

O avião percorreu em baixa altitude (150 a 200 metros) áreas como o Centro Histórico, orla do Guaíba, região das ilhas do Delta e Zona Sul, lançando a partir de um alto-falante o seguinte recado: “Atenção! Faça a sua parte para combater o coronavírus. Fique em casa. Proteja você e os outros!”. A operação aérea foi autorizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A aeronave voltará ao céu durante a manhã desta sexta-feira, abrangendo outras regiões de grande concentração populacional em Porto Alegre, em um total de pelo menos seis horas de voo contratado pela administração municipal. “É mais uma iniciativa da prefeitura para conscientizar as pessoas a ficarem em casa”, reiterou o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “O isolamento social é hoje a melhor arma que temos contra o avanço do coronavírus.”

Em terra-firme

O dia também foi marcado por uma ação de trânsito nas principais entradas de Porto Alegre, das 7h às 9h, por meio de estreitamentos de pista. Com isso, os condutores de veículos que passavam pelos acessos reduziam a velocidade e recebiam alertas e informações, emitidas por carros de som, sobre as medidas adotadas pela administração municipal para restringir a circulação de pessoas, no âmbito das diretrizes de enfrentamento à Covid-19.

Das 9h ao meio-dia, a operação foi levada a diferentes bairros da cidade, reforçando o trabalho já realizado desde a quinta-feira da semana passada por equipes em uma frota de aproximadamente 40 viaturas que divulgam os avisos na área central da cidade, parques, trechos da orla do Guaíba e outras zonas da capital gaúcha. A estratégia tem incluído pontos mais afastados e periféricos, como a Extrema Zona Sul e ilhas do Delta do Guaíba.

“Nesta hora de crise, utilizamos todas as nossas forças para alertar a população sobre o perigo de andar na rua”, salientou Marchezan. “Colocamos as viaturas da Guarda Municipal e da EPTC [Empresa Pública de Transporte e Circulação] para fazer um serviço muito útil de dizer para quem está circulando que não corra riscos e vá para casa. E está dando muito certo.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário