Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Decisão vale para instituições de ensino em níveis fundamental e médio. (Foto: Arquivo/EBC)

Seguindo a mesma linha de prevenção ao coronavírus nas esferas federal e estadual de educação do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre determinou que as escolas públicas e particulares da cidade não terão aula a partir desta quarta-feira (18). A decisão tem vigência de três semanas – sujeita a reavaliação – e vale para os níveis fundamental e médio.

As novas ações foram detalhadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior nessa segunda-feira (16), quando a mesma medida passou a valer para o ensino superior. Já na educação infantil as aulas continuam, mas a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) recomenda aos pais com disponibilidade que mantenham os filhos em casa.

“O fornecimento de merenda escolar está garantido nas instituições municipais”, garantiu o chefe do Executivo da capital gaúcha, onde já são pelo menos cinco casos confirmados, mais de 41 suspeitos e 102 descartados da doença. “O Município atua de forma conjunta com o Estado e o governo federal e as decisões são tomadas a partir de evidências científicas e técnicas.”

A recomendação da Secretaria de Saúde é que idosos (acima de 60 anos) também evitem sair de casa: “Estamos tomando uma medida de preservação da saúde dos que mais necessitam de cuidados neste momento. Contamos com apoio da população para conscientizar sobre a importância do isolamento social temporário. Os servidores municipais com 60 anos ou mais deverão manter suas atividade de casa, exceto os das áreas da saúde e segurança”.

Mobilização

Marchezan também anunciou a criação de um Gabinete de Enfrentamento ao Coronavírus. “Baseados no quadro epidemiológico, estamos tomando as medidas necessária para que não ocorra a propagação desordenada do vírus”, frisou o secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer. “O número de casos, aliado ao que vêm ocorrendo em outros Estados, reforça a necessidade da ação. A cidade conta com sete postos abertos até as 22h e outros 18 com atendimento em sistema de 12 horas”.

Ainda nessa segunda-feira, o prefeito se reuniu com secretários municipais e representantes de entidades setoriais para avaliar outras medidas de enfrentamento ao vírus. “Também serão convidados líderes religiosos para receberem orientações e os eventos da prefeitura, incluindo a Semana de Porto Alegre, foram cancelados. O Executivo mantém diálogo com as produtoras, mas recomenda a suspensão de eventos privados”.

Transporte

A orientação da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por sua vez, abrange as seguintes medidas a serem tomadas para deslocamentos na cidade:

– Circulação de ônibus, lotações e escolares com janelas abertas;

– Intensificação da higienização dos veículos; táxis e transportes de aplicativos a circularem com janelas abertas e disponibilizar álcool gel;

– Evitar deslocamentos desnecessários;

– Pessoas com mais de 60 anos e doentes crônicos devem evitar usar o transporte coletivo em horários de pico.

(Marcello Campos)

