Geral A primavera começa nesta quinta

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estação que vai até o início da noite de 21 de dezembro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começa nesta quinta-feira (22), às 22h04min, a primavera no Hemisfério Sul, estação que vai até o início da noite de 21 de dezembro. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o período reflete uma transição entre as estações seca e chuvosa na área central do Brasil, assim como o início do transporte de umidade vinda da Amazônia.

A umidade amazônica costuma ter efeito em outras importantes áreas do país, de forma a definir como serão as chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e no centro-sul da Região Norte.

De acordo com o Inmet, a primavera costuma provocar acumulados de chuva inferiores a 100 milímetros no norte da Região Nordeste, principalmente no norte do Piauí e no noroeste do Ceará.

As temperaturas tendem a ficar mais elevadas em “grande parte” do Norte, interior do Nordeste e em alguns pontos da parte central do Brasil.

“Os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul podem ocorrer durante a primavera, com chuvas no Sudeste e Centro-Oeste e nos estados do Acre e Rondônia”, detalha o instituto.

Segundo o Inmetro, na Região Sul, são esperados episódios de complexos convectivos de mesoescala, o que pode resultar em chuvas fortes, rajadas de vento, descargas atmosféricas e eventual granizo.

“Vale lembrar que, com o crescente aumento das chuvas em grande parte do país, nesta época do ano, dá-se início o plantio das principais culturas de verão”, acrescenta o Inmet.

Inverno em Porto Alegre

Ainda segundo o Inmet, no inverno deste ano, a estação meteorológica convencional de Porto Alegre registrou o total de chuva de 346,6 mm, valor abaixo da média sazonal (1961 a 2021), que é de aproximadamente 426 mm. O volume de chuva ficou 19 % abaixo da média dos últimos 60 anos. Houve 16 dias com registro de precipitação maior ou igual a 1 mm ao longo do período.

A média das temperaturas mínimas ficou em 12,2°C, valor ligeiramente acima da média sazonal, que é de 11,4°C. A menor temperatura mínima do inverno em Porto Alegre foi 4,0°C, registrada no dia 20/08. Destaque para a formação de geada no mesmo dia.

Já a temperatura máxima média foi de 21,4°C, valor também ligeiramente acima da média histórica do inverno que é de 20,8°C. A maior temperatura deste inverno medida na estação convencional ocorreu no dia 27/08 com 32,2°C.

A média das temperaturas máximas ficou em 21,4 °C, valor também ligeiramente acima da média histórica do inverno que é de 20,8. A maior temperatura máxima registrada foi 32,2°C, no dia 27/08. As informações são da Agência Brasil e do Inmet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral