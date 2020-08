A safra da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do País acumula alta de 5,6% na moagem em 2020, aponta relatório divulgado nesta terça pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica).

De acordo com a entidade, as usinas processaram 326,4 milhões de toneladas entre abril e o final de julho, contra 308,9 milhões no mesmo período do ciclo anterior. O montante representa 55% do volume esperado para o biênio 2020/2021, segundo estimativa da Unica.

Em março, analistas do setor projetaram um processamento de 596 milhões a 604,5 milhões de toneladas para todo o período.

A falta de chuvas, observada em polos produtores como a região de Ribeirão Preto (SP), ajudou a acelerar o ritmo da colheita. Na última quinzena de julho, a alta registrada foi de 1,15% na moagem, a oitava consecutiva desde o início da safra, cenário oposto ao registrado em 2019, marcado por baixas até o início de agosto.