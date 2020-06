Geral A produção de petróleo da Petrobras caiu 5,4% em maio

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

A estatal produziu, em média, no mês passado, 2,045 milhões de barris/dia, menor patamar mensal desde junho de 2019. (Foto: Divulgação/Petrobras)

A produção de petróleo da Petrobras no Brasil caiu 5,4% em maio, na comparação com abril. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a estatal produziu, em média, no mês passado, 2,045 milhões de barris/dia, menor patamar mensal desde junho de 2019.

Os últimos dois meses foram os mais críticos de queda da demanda global por petróleo, em meio à crise econômica desencadeada pela pandemia da covid-19. Os dados da ANP indicam, portanto, que, embora a petroleira tenha conseguido manter relativamente estável a sua produção num primeiro momento, em abril, sustentada por recordes na exportação, a estatal não conseguiu manter o mesmo patamar em maio.

No acumulado do ano, contudo, a empresa tem conseguido manter a trajetória de alta. Em 2020, a Petrobras acumula um crescimento de 13,3% da produção de petróleo, para uma média de 2,170 milhões de barris/dia, ante igual período do ano passado.

Em meio à deterioração da demanda interna, a produção de gás natural da companhia recuou 7,5% em maio, frente abril, para 88,9 milhões de metros cúbicos diários (m3/dia).

Com isso, a produção de óleo e gás totalizou 2,604 milhões de barris diários de óleo equivalente (BOE/dia), o que representa uma redução de 5,9%. A Petrobras respondeu, em maio, por 74,4% da produção nacional.

A ANP reportou em maio uma queda de 6,8% na produção de óleo e gás no Brasil. Ao todo, foram produzidos, em média, no país, 3,484 milhões de BOE/dia.

Segundo a agência, houve uma queda de 6,5% na produção nacional de petróleo no mês passado, para 2,765 milhões de barris/dia. A produção de gás natural recuou 7,8%, para 114,3 milhões de m3/dia.

Área do pré-sal

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção, gestão da comercialização de petróleo e gás natural na área do pré-sal, fechou acerto de contas com a Petrobras no valor de R$ 76 milhões. O dinheiro corresponde à parcela da União na produção de petróleo e gás natural no campo de Tartaruga Verde Sudoeste, objeto de contrato de partilha de produção assinado em 17 de dezembro de 2018.

Com esse acordo, anunciado nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, a Petrobras está ressarcindo, em espécie, a parcela de produção a que a União teria direito desde a assinatura do contrato de partilha até 31 de dezembro do ano passado. Essa parcela não foi comercializada pela PPSA e acabou ficando com a Petrobras.

Todo o petróleo e gás da União produzido no campo de Tartaruga Verde Sudoeste a partir do dia 1º de janeiro de 2020 passa a ser vendido pela PPSA. Como a participação da União no campo é pequena, a expectativa é que a primeira carga de petróleo seja comercializada dentro de um ano. As informações são do jornal Valor Econômico e da Agência Brasil.

