Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

A pausa na fabricação será por duas semanas para ajustes na linha de montagem e no programa de produção. (Foto: GM)

A produção dos Chevrolet Onix e Onix Plus terá uma breve pausa em fevereiro. A montadora americana comunicou nesta semana que vai suspender a fabricação da dupla de modelos em Gravataí (RS) por duas semanas, para ajustes na linha de montagem e no programa de produção. A pausa será entre os dias 12 e 25 deste mês.

Não se trata, portanto, de um problema de fornecimento de componentes como em 2021, quando a produção do Onix foi suspensa por quase cinco meses pela falta de semicondutores. Em 2023, o hatch vendeu 102.043 unidades, enquanto o sedã Onix Plus teve 74.887 emplacamentos.

Além disso, a suspensão ocorre pouco depois da General Motors também ter anunciado um investimento de R$ 7 bilhões até 2028 no Brasil, o que descarta qualquer possibilidade de fim da produção da dupla ou da saída da montadora do país. De acordo com os sindicatos locais, a suspensão temporária seria para a readequação de estoque dos carros.

Com isso, os funcionários da fábrica gaúcha terão duas semanas extras de férias coletivas, retomando as atividades depois do carnaval. De qualquer forma, os próximos anos devem ser agitados para a Chevrolet no Brasil, já que a marca pretende renovar toda sua linha de modelos, seja por reestilizações ou por novas gerações.

Lançados em 2019, os atuais Onix e Onix Plus devem ganhar novidades nos próximos anos, com mudanças pontuais no visual e no acabamento, além da estreia de novos equipamentos de conforto, tecnologia e segurança.

Carros mais vendidos

O Fiat Strada não tomou conhecimento dos hatches e foi o carro mais vendido de Janeiro 2024. Segundo a consultoria Jato Dynamics, que divulgou o ranking para o Guia do Carro, a picape Strada ficou em 1º lugar com 8.022 vendas.

Em 2º lugar, uma surpresa: o Hyundai HB20 resistiu ao ataque do Volkswagen Polo na última semana e chegou na frente com 7.478 emplacamentos. O Polo completou o pódio em 3º lugar com 7.258 unidades.

Assim, o HB20 já arranca como o carro de passeio mais vendido no início do ano. Outro favorito, o Chevrolet Onix, também ficou abaixo do esperado e registrou 5.714 vendas, terminando em 4º lugar. O primeiro SUV da lista, Hyundai Creta, completa o Top 5 em 5º lugar com 4.898 unidades.

A grande surpresa do ranking Top 10 foi o Toyota Hilux. Embora seja uma picape média-grande de alto valor, conseguiu um ótimo 8º lugar com 4.075 vendas.

