Em nota, a Fitch enfatizou que “as recentes iniciativas da União Europeia (UE), incluindo o Plano de Recuperação, poderiam limitar a deterioração esperada das contas públicas italianas a partir de 2021”.

A agência ainda destacou como a economia italiana pagou um preço alto por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), mesmo que o governo já tenha dado, gradualmente, os primeiros passos para ajudar a normalizá-la após o fim do bloqueio.

Em 28 de abril, a Fitch considerou as graves repercussões da pandemia na economia da Itália e decidiu baixar a classificação do país de BBB para BBB-. Na ocasião, a empresa citou as previsões do governo de queda de 8% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e de que a dívida pública cresça 20 pontos e chegue a 156% do PIB.

Apesar disso, foi confirmada uma perspectiva estável, o que geralmente indica que nas próximas avaliações não serão feitos novos cortes. Nos últimos dias, inclusive, a Fitch atualizou as previsões econômicas da nação, mantendo inalteradas as estimativas do PIB para 2020 e melhorando as previsões para 2021.