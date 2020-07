Porto Alegre A UTI para pacientes de coronavírus do Hospital Conceição atingiu 100% de sua capacidade nesta sexta-feira

10 de julho de 2020

Solução temporária foi transferir pacientes já sem o vírus para a UTI geral. (Foto: Divulgação/GHC)

Nesta sexta-feira, a direção do Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, informou à SMS (Secretaria Municipal da Saúde) que os seus 44 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para casos de Covid-19 chegou a 100% da capacidade. O jeito será levar para a UTI geral pacientes em tratamento mas que já não têm mais o vírus, a exemplo do que ocorreu há menos de duas semanas.

Para isso, a instituição está realizando testes nos indivíduos internados, tendo como prioridade quem está há mais tempo nessa ala. A ideia dessa realocação é liberar leitos. A direção também pediu, pela manhã, um prazo até o fim da tarde para que não recebesse novos pacientes, a fim de ganhar tempo.

Ao todo, 65 pessoas faleceram instituição por causa da doença desde o começo da pandemia, em março. Esse contingente representa cerca de 43% dos 152 casos fatais contabilizados pela SMS até agora.

Embora a velocidade de internações por coronavírus tenha caído, as taxas de ocupação de leitos ainda preocupam as autoridades de saúde da Capital. Até a tarde, haviam em Porto Alegre 38 pacientes com suspeita de coronavírus e 209 confirmados em UTIs locais, somando assim 247 pessoas, que por sua vez representam quase 35% do total de 723 leitos disponíveis na cidade.

Doações de sangue

Outro problema é a carência nos estoques do banco de sangue do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), ao qual está vinculado o hospital. A unidade é responsável pelo abastecimento de material para transfusões nos hospitais Conceição, Cristo Redentor, Fêmina e Criança Conceição.

Em meio à pandemia, as doações se tornaram ainda mais necessárias, abrangendo todos os tipos – o “O positivo” e “O negativo”, porém, já são motivo de alerta.

Para contribuir, o voluntário deve se dirigir ao segundo andar do ambulatório do Hospital Conceição, na rua Francisco Trein nº 596 (bairro Cristo Redentor), próximo à avenida Assis Brasil. O atendimento é feito diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h, bem como aos sábados até o meio-dia.

Dentre os requisitos básicos para ser doador estão o peso corpóreo (que não pode ser inferior a 50 quilos) e a idade (entre 16 e 69 anos). Também é condição não ter tido gripe nos últimos sete dias. Jás as coletas para o cadastro de medula óssea estão suspensas até segunda ordem.

(Marcello Campos)

