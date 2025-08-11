Colunistas A pugilista

Por Leandro Mazzini | 11 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas. Muita gente estranhou o nome da deputada Camila Jara (PT-MS) na lista, mas a inclusão é uma tentativa de Motta, a pedido do PT, de blindar o mandato da ‘pugilista’ – apelido que ela ganhou da oposição. A parlamentar foi flagrada em vídeo esmurrando e derrubando o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da Mesa Diretora. A ideia do PT é que ela apenas seja suspensa por seis meses, junto com os bolsonaristas que obstruíram a pauta. Nikolas Ferreira levará a agressão para o Conselho de Ética. E pode ser pior para ela, se avançar o processo, pelo precedente. Essa agressão foi mais grave do que o chute no traseiro de um militante que levou à cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho. A Mesa ainda não pautou em plenário o processo de Glauber, mas ele pode ganhar companhia.

Alckmin

Com o presidente Lula da Silva em baixa popularidade, o ministério fazendo mal à imagem de Fernando Haddad e o vice-presidente com protagonismo na negociação com os Estados Unidos e o setor industrial daqui, surge em rodas do Poder o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como potencial candidato do Barba à sua sucessão. Se Lula não disputar ano que vem.

What?!

Que ninguém espere um telefonema de Lula da Silva para o presidente dos EUA, Donald Trump. Desde que o americano tomou posse, Lula – um declarado apoiador da democrata Kamala Harris – sempre vociferou contra Trump, seu Governo e seu redor. Em entrevistas, em agendas internacionais e até no G7 e G20. Deu no que deu: agora, acuado por sua arrogância, está com receio de ouvir umas verdades ao telefone.

Voltei, gente

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, procurou a imprensa da Casa para vender a ideia de que a missão aos EUA, em pleno recesso por lá, foi um sucesso e que os senadores retornaram com “o sentimento do dever cumprido”. Foram oito senadores a passeio, praticamente, porque não encontraram ninguém do Governo americano que resolva sobre a taxação.

Recado

A FENAJ e sindicatos de profissionais de comunicação de São Paulo, Rio e DF publicaram carta conjunta cobrando mudanças na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), após André Basbaum ser anunciado presidente. As entidades criticam a gestão de Jean Lima, que geriu a EBC nos últimos dois anos. Afirmam que a EBC esteve distante da missão e que é preciso redirecionar a comunicação pública no País.

Morango voa..

Ainda sobre a febre do “morango do amor” no Brasil: a Azul Cargo registrou alta de estupendos 826% no transporte da fruta no País no 1º trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Azul fez a distribuição de mais de 41 T de morango em várias regiões. Os principais aeroportos de destino da carga foram: Manaus (68,6 T), Campinas (9 T) e Fernando de Noronha (2,2 T).



