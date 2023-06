Ciência A quantidade de pessoas na órbita da Terra acaba de chegar a um novo recorde

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Os viajantes eram astronautas, cosmonautas e taikonautas (como são chamados os astronautas japoneses). Foto: Nasa/Divulgação

O número de pessoas na órbita da Terra bateu um recorde nesta semana, quando um total de 17 seres humanos orbitaram o nosso planeta.

Os tripulantes estavam a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) e da Tiangong, a estação espacial chinesa, segundo o site Space.com. Os viajantes eram astronautas, cosmonautas e taikonautas (como são chamados os astronautas japoneses) vindos de cinco países diferentes.

O recorde anterior de maior número de pessoas em órbita era de 14 indivíduos, e foi estabelecido em setembro de 2021 durante a missão com financiamento privado Inspiration4. Na ocasião, havia tripulantes na cápsula Crew Dragon, na ISS e ainda a bordo de Tianhe, o primeiro módulo da estação Tiangong.

No novo recorde, houve quatro tripulações orbitando a Terra, sendo duas na ISS e duas na estação chinesa (uma delas, a equipe da missão Shenzhou 16, acabou de ser lançada, em 29 de maio).

No laboratório internacional, estavam os integrantes da Expedição 69: os cosmonautas Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Andrey Fedyaev da Rússia; os astronautas da Nasa Frank Rubio, Stephen Bowen e Warren Hoburg dos EUA e o astronauta Sultan Al Neyadi, o primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos em uma missão de longo prazo no espaço.

Também na ISS, estavam os integrantes da missão privada Axiom Mission 2: a comandante Peggy Whitson; o astronauta particular John Shoffner e os astronautas sauditas Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi (a primeira mulher árabe no espaço e a 600ª pessoa a orbitar a Terra).

Em Tiangong, estavam os três taikonautas da missão Shenzhou 15: Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu. A eles se juntaram a tripulação da Shenzhou 16: os taikonautas Jing Haipeng, Zhu Yangzhu, e o primeiro taikonauta civil, Gui Haichao.

Segundo a Nasa, a tripulação do Axiom Mission 2 desatracou da ISS na terça-feira (30), deixando agora apenas 13 pessoas na órbita terrestre. Já os tripulantes da Shenzhou 15 devem retornar à Terra no dia 3 de junho.

Sauditas

Um voo privado que transportava dois astronautas sauditas e outros passageiros regressou à Terra, após uma viagem de nove dias à Estação Espacial Internacional.

A cápsula da SpaceX que transportava os quatro passageiros pousou de paraquedas no Golfo do México, perto de Panhandle, no estado norte-americano da Flórida, 12 horas depois de desacoplar do laboratório em órbita.

Patrocinada pelo governo saudita, Rayyanah Barnawi, uma pesquisadora de células estaminais (com capacidade de auto-renovação e divisão limitada), tornou-se a primeira mulher do reino a ir ao espaço. A Barnawi juntou-se Ali al-Qarni, um piloto de caças da Real Força Aérea Saudita.

