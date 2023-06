Saúde Saiba o que a cor e o odor do seu xixi dizem sobre sua saúde

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

É importante ficar atento para o cheiro forte e colorações anormais no xixi. (Foto: Reprodução)

Pode soar estranho, mas o seu xixi te manda sinais… Quando alguma coisa não vai bem no organismo, a urina pode apresentar alterações, no entanto, por se tratar de um hábito tão natural e rotineiro, muitas vezes nos esquecemos de observar a cor e o odor da urina, eles são aspectos importantes que indicarão se você deve procurar um médico.

Caroline Reigada, médica nefrologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica que é importante ficar atento para o cheiro forte e colorações anormais no xixi. “Muitos problemas de saúde podem estar associados à mudança nos aspectos do xixi, mas não é necessário pânico. Alguns hábitos alimentares e medicamentos também podem causar alterações temporárias na cor e odor da urina”. Abaixo, a médica responde as principais dúvidas sobre o assunto e explica em quais casos é necessário procurar um médico especialista.

Qual a cor e odor de um xixi saudável?

“A urina saudável tem uma cor amarelo-claro, quase transparente, e praticamente sem odor nenhum”, resume Caroline Reigada. Em muitos casos, as alterações pode estar associados ao consumo de determinados alimentos e medicamentos. “Cenoura, beterraba, amora, alimentos ricos em vitamina B e medicamentos podem modificar a cor da urina. O aspargo pode deixar a urina mais fétida, pois ocorre a liberação de enxofre em sua decomposição. A vitamina B também deixa o odor da urina mais forte, assim como o alho, o álcool e o café”, explica.

Urina amarela escura pode sinalizar o quê?

De acordo com Caroline, a urina amarelo-escura indica desidratação, ou seja, a ingestão de líquidos foi menor do que a necessária para manter o corpo saudável e hidratado. Ela ressalta que neste caso o indicado é aumentar o consumo de água durante o dia e acompanhar a coloração da urina normalizar.

Urina rosada e avermelhada podem sinalizar o quê?

“A urina rosada e avermelhada pode indicar a presença de sangue, que geralmente está associada à infecção urinária, pedra nos rins, problemas na bexiga ou na próstata e até doenças renais como a nefropatia por IgA. Alimentos como beterraba também podem modificar a urina para estes tons”, diz.

Urina amarronzada pode sinalizar o quê?

A urina amarronzada indica desidratação severa, mas pode acontecer em graus de insuficiência renal avançada, além de problemas do fígado. Nestes casos, é importante procurar um nefrologista com urgência.

Urina esverdeada pode sinalizar o quê?

“A urina esverdeada pode ocorrer em infecções urinárias e durante o uso de medicações como amitriptilina, propofol, azul de metileno ou quando ingerimos corantes. O excesso de cálcio no organismo pode deixar a urina azul-esverdeada”, diz.

Cheiro adocicado no xixi pode indicar diabete?

Você já ouviu falar sobre os sinais de diabete no xixi? De acordo com a médica, algumas alterações na urina podem estar associados à doença, como, por exemplo, o cheiro adocicado e quando o vaso sanitário atrai formigas depois de ir ao banheiro. “A diabete é causada pelo aumento de açúcar no sangue devido à insuficiência de insulina e o cheiro adocicado pode sim ser causado pela doença, pois a glicose confere este odor à urina quando o diabete está descontrolada”, explica.

É normal ver espuma no xixi?

Além da cor e odor, também é importante verificar a presença de espuma no xixi. “Não é normal observar espuma na urina. Isto ocorre quando há perda de proteína na urina, o que significa que há uma doença renal instalada. Deve-se procurar o nefrologista o quanto antes”, ressalta a médica.

