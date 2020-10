A redução da taxa básica de juros para 2% ao ano levou a uma queda de 0,59 pontos percentuais nas taxas mínimas médias cobradas no financiamento habitacional nos cinco grandes bancos. Hoje a taxa mínima atrelada a TR dos bancos está, em média, em 6,7% ao ano — uma redução de 8% em relação a taxa de agosto. A possibilidade do financiamento atrelado ao IPCA também reduziu as taxas de juros efetivas nesse momento.

Para Cláudio Hermolin, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ), a redução nas taxas de juros está impulsionando o setor:

“Estamos vendo uma retomada do setor agora no terceiro trimestre. As taxas de juros mais baixas, e assim, a redução do custo de crédito habitacional, tem sido um alavancador importante.”

Confira os juros atuais dos bancos:

Banco do Brasil

Operações indexadas a TR (taxas a partir de 6,39% ao ano ) e IPCA (taxas a partir de 3,45% ao ano). Taxas variam conforme perfil do cliente, prazo do financiamento e relacionamento com o BB;

Caixa

A partir de 6,5% ao ano, na modalidade indexada pela TR; 2,95% ao ano na modalidade indexada ao IPCA e 8% ao ano na modalidade pré-fixada.

Itaú

A partir de 6,9% ao ano + TR (para todos novos contratos feitos nesta modalidade).

A partir de 5,39% ao ano (valores atuais na nova linha que usa o rendimento da poupança como indexador.

Santander

A partir de 6,99% ao ano + TRc.

IGP-M