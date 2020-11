Magazine A rainha Elizabeth faz sua primeira aparição pública usando máscara facial

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Soberana participou de cerimônia de homenagem ao Guerreiro Desconhecido na Abadia de Westminster, em Londres. (Foto: Reprodução)

A rainha Elizabeth II foi fotografada pela primeira vez usando uma máscara de proteção facial durante a pandemia de coronavírus, neste sábado (7). A monarca de 94 anos participou de uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, em homenagem ao Guerreiro Desconhecido, alcunha dada a um soldado britânico não identificado, que morreu nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, foi trazido do norte da França e enterrado no local em 11 de novembro de 1920.

A imagem da rainha foi postada no Instagram oficial da Família Real, que explicou a importância do evento.” O local de descanso final do Guerreiro Desconhecido tornou-se um importante símbolo de luto por famílias enlutadas, representando todos aqueles que perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial, mas cujo local de morte não era conhecido, ou cujos corpos permaneceram não identificados. Continua a ser uma homenagem solene a todos os militares que perderam a vida em combate”, dizia o texto.

“Durante a pequena cerimônia privada, um buquê de flores com orquídeas e murta – baseado no buquê de casamento de Sua Majestade de 1947 – foi colocado no túmulo do Guerreiro Desconhecido em um ato de lembrança”, explicava o post – o perfil também publicou Stories sobre a tradição da Família Real de homenagear o Soldado Desconhecido.

A rainha Elizabeth passou boa parte da pandemia isolada como precaução. O príncipe Charles teve Covid-19 em março e recentemente foi divulgado pela Família Real que o príncipe William também teve a doença.

