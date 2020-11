Ciência A Nasa faz nova parceria para estabelecer a presença humana na Lua

A Nasa está trabalhando com a ICON, em um sistema de construção próprio para o espaço. (Foto: Reprodução)

A Nasa fez um comunicado afirmando uma nova parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA). Segundo a agência espacial norte-americana, a iniciativa faz parte de alguns futuros compromissos para apoiar a missão Artemis. A Nasa e a (ESA) assinaram recentemente um acordo em que se comprometem a construir o projeto lunar Gateway juntas.

O Gateway, por sua vez, é o projeto de uma plataforma orbital lunar, conhecido também pela sigla LOP-G (Lunar Orbital Platform – Gateway). Consiste, portanto, em uma estação espacial na órbita da lua que servirá como um centro de comunicações e pesquisas, movido a energia solar.

Além disso, ele servirá como ponto de parada para exploração robótica e tripulada do polo sul do satélite natural. O Gateway terá aproximadamente um sexto do tamanho da Estação Espacial Internacional.

O projeto é liderado pela Nasa, mas empresas e parceiros internacionais irão colaborar no desenvolvimento do projeto. De acordo com o pronunciamento no site da agência americana, o Gateway é essencial para o programa Artemis e para futuras missões em Marte.

Já o programa Artemis é um programa de voo espacial tripulado com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na lua em 2024.

A Agência Espacial Europeia formalizou então a sua colaboração no Gateway, reconhecendo que é um grande passo para a exploração da lua e do espaço.

Presença humana na lua

A NASA pretende estabelecer a presença humana na lua até o final da década. Por isso, a agência espacial está cada vez mais investindo em tecnologias para a lua e estabelecendo parcerias. Ela está avaliando a possibilidade de instalar no satélite um habitat de superfície, além de uma plataforma e um veículo.

Podemos ver os esforços da agência em várias das suas ações ao longo do ano; por exemplo, no anúncio em que ela afirmou que irá construir um sistema de construção autônomo de grande escala, equipado para funcionar sem astronautas. A Nasa está portanto trabalhando com a ICON, em um sistema de construção próprio para o espaço. Assim, seria possível a construção de pistas de pouso, habitats e estradas em outros astros.

Outro investimento recente foi na empresa americana Bell Labs, da Nokia. Com uma contribuição de US$ 14,1 milhões, a Nasa quer construir a primeira rede 4G da lua.

A agência espacial já investiu US$ 370 milhões em projetos para o estabelecimento humano em nosso satélite.

Uma cooperação internacional?

No novo acordo, a ESA irá fornecer ao Gateway um módulo de habitação e um módulo de reabastecimento. Além disso, levará também dois módulos de serviço à cápsula Orion da NASA, a espaçonave que enviará os astronautas pela missão Artemis. Em troca, a ESA terá então três oportunidades de voo para os astronautas europeus até o Gateway.

Ainda mais, o módulo de habitat europeu, conhecido como I-Hab, será o principal local de estadia para os astronautas quando visitarem o Gateway, de acordo com autoridades da ESA.

“A Gateway continuará portanto a expandir a cooperação da Nasa com parceiros internacionais como a ESA, garantindo que o programa Artemis resulte na exploração segura e sustentável da lua (…)”, disse o administrador da Nasa, Jim Bridenstine.

E a Nasa não para com os investimentos e as parcerias: ainda no início do ano, a Nasa concedeu contratos a três grupos privados, Dynetics, SpaceX e The National Team, para desenvolver conceitos de aterrissagem tripulada. No início deste mês, a agência americana disse que oito nações já assinaram os Acordos Artemis – um conjunto de princípios que delineiam a exploração responsável da lua.

No pronunciamento do site da Nasa, o administrador Jim Bridenstine afirma: “À medida que nossa nação avança para a Lua (…) ficamos entusiasmados em fazê-lo com nossos parceiros internacionais. A agência está então trabalhando duro para garantir que o programa Artemis seja a mais ampla e diversa coalizão internacional de exploração espacial da história. Sete outras nações já se comprometeram (…)”.

A expectativa é que, em breve, o ser humano chegue à Lua pela primeira vez desde 1972. Em seguida, os olhos se voltarão a Marte: o próximo grande passo da humanidade.

