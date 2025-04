Política A reação de Bolsonaro ao ver pesquisa em que Tarcísio de Freitas desponta competitivo contra Lula

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Inelegível, o capitão reformado segue insistindo que será o candidato em 2026. (Foto: Alan Santos/PR)

Os gestos de Tarcísio de Freitas em direção a Jair Bolsonaro e sua defesa pela anistia acabaram afastando o governador de diversos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com destaque para Alexandre de Moraes. No entanto, apesar da proximidade entre eles durante o governo, o ex-presidente Bolsonaro ainda demonstra falta de apoio para que Tarcísio seja o candidato à Presidência em 2026.

Recentemente, ao tomar conhecimento de uma pesquisa que mostrava Tarcísio competitivo contra Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro fez uma observação a aliados sobre o governador: “Com esse a gente ganha, mas não leva”. Essa declaração reflete o ceticismo do ex-presidente em relação à capacidade de Tarcísio de manter sua aliança com ele e de conduzir o país da maneira que Bolsonaro imagina. O ex-presidente já confidenciou a diversos interlocutores, em conversas a portas fechadas, que, caso o governador vença a eleição e chegue ao poder, não abriria espaço para que Bolsonaro fizesse as nomeações que desejasse, nem daria ouvidos ao capitão reformado da forma como ele gostaria.

Bolsonaro também destacou que, em um eventual governo de Tarcísio, ele não teria a liberdade de criticar a gestão como costuma fazer com seus adversários. Para o ex-presidente, essa possibilidade de não exercer o papel de crítico das ações do novo governo, caso Tarcísio suba ao Planalto, representa uma restrição à sua liberdade política. Em declarações mais recentes, Bolsonaro tem enfatizado sua falta de entusiasmo com a candidatura de Tarcísio, pelo menos neste momento. Na sexta-feira (28), em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ex-presidente afirmou que o governador de São Paulo é um bom político, mas não um excepcional. “Tarcísio é uma excelente pessoa, fenomenal gestor e um muito bom, bom, não vou falar excepcional, um bom político, assim como tem outros nomes pelo Brasil”, disse Bolsonaro.

Enquanto isso, Tarcísio segue com sua trajetória política. Inelegível neste momento, Bolsonaro insiste na ideia de ser o candidato à Presidência em 2026.

Por outro lado, Tarcísio de Freitas, que é engenheiro, militar e político, tem se firmado como uma figura de destaque na política paulista e brasileira. Governador do Estado de São Paulo desde 2023, pelo Partido Republicanos, Tarcísio também exerceu o cargo de ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro e foi diretor-executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo de Dilma Rousseff. (Com informações do jornal O Globo)

