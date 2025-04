Política Deputada federal Carla Zambelli se diz abandonada por Bolsonaro: outros também perderam a amizade dele quando precisaram dela

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Deputada foi declarada inelegível pelo TRE de São Paulo e está prestes a ser condenada à prisão pelo STF. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

Declarada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e prestes a ser condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou sentir-se abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi feita após uma série de acontecimentos que marcaram o fim de sua proximidade com o ex-capitão.

Na última segunda-feira (24), em entrevista a um podcast, Bolsonaro afirmou que Zambelli “tirou” seu mandato devido ao caso da perseguição armada que ela protagonizou em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A situação gerou um grande desgaste para o ex-presidente e para a deputada, mas a repercussão foi ainda mais negativa com a reação do próprio Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, publicada no domingo (30), Zambelli revelou sua decepção. “Esperava ter algum tipo de retribuição em relação a isso. Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil”, lamentou a deputada. “Mas acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram”, completou. Zambelli destacou que seu apoio a Bolsonaro começou em 2013, ainda como “ativista”, e seguiu durante sua atuação no Congresso Nacional, o que tornou a situação ainda mais dolorosa para ela.

O incidente ocorrido no dia 29 de outubro de 2022, a véspera do segundo turno das eleições presidenciais, quando Zambelli sacou uma arma e perseguiu um opositor pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo, foi um dos pontos mais críticos da campanha eleitoral de Bolsonaro.

O episódio gerou grande repercussão negativa, e o STF formou maioria para condenar a bolsonarista a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O ministro Kassio Nunes Marques, no entanto, pediu vista, adiando a conclusão do julgamento para analisar melhor os autos.

Zambelli reconheceu que o episódio prejudicou a reeleição de Bolsonaro, embora tenha ponderado que não foi decisivo para o resultado final das urnas. “É um peso bastante grande ter ouvido aquilo. Pesou bastante nas minhas costas”, afirmou a deputada, revelando que desde 2022 vem enfrentando episódios de depressão devido à situação. “Na verdade, desde 2022 enfrento depressão por causa desse episódio e tive vários momentos bem ruins. Ter ouvido isso dele me deixou bastante chateada”, disse.

Em outro desdobramento jurídico, na última terça (25), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou a decisão que cassou o mandato de Zambelli por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político nas eleições de 2022. No entanto, a deputada ainda mantém o cargo enquanto recorre ao Tribunal Superior Eleitoral. (Com informações da revista Carta Capital)

