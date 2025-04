Política Lula visitará a Rússia em maio; Zelensky tenta reaproximação

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

O presidente do Brasil fez questão de dizer à imprensa internacional, após giro pelo Japão e Vietnã, que falaria por telefone com o ucraniano. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A pressão global exercida pela política tarifária de Donald Trump, e a atitude errática do presidente americano diante da guerra na Ucrânia, fizeram com que o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltasse a acionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um canal de mediação com a Rússia. Segundo a coluna da jornalista Daniela Lima, o petista desembarca em Moscou em 9 de maio, Dia da Vitória para os russos, que marca a vitória sobre a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Uma conversa entre Lula e Putin já está marcada.

O presidente do Brasil fez questão de dizer à imprensa internacional, após giro pelo Japão e Vietnã, que falaria por telefone com o ucraniano. Segundo uma fonte da diplomacia no Palácio do Planalto, o pedido partiu da Ucrânia e foi precedido de uma entrevista pelo chanceler do país que recolocou publicamente Lula como um agente de mediação.

A conversa com o líder ucraniano deve acontecer até a próxima semana. Passo seguinte, Lula desembarca na Rússia e terá uma reunião pessoalmente com Putin. Ele foi convidado pelo russo para acompanhar os atos do Dia da Vitória.

Para a diplomacia do Brasil, a atitude errática de Trump diante do conflito – o americano chegou a chamar Zelensky de “ditador” e o enxotou publicamente da Casa Branca – acabou por reabilitar propostas feitas anteriormente pelo Brasil e pela China como opções para a Ucrânia.

Lula não deixou de externar certa mágoa com o ucraniano. Ao anunciar o telefonema, disse esperar que Zelensky esteja, agora, interessado “na paz”. O líder do leste europeu disse, meses atrás, que o “trem” de protagonismo do petista como mediador com os russos havia passado.

Gestão Lula

Em outra frente, o governo federal promove nesta quinta-feira (3) um evento para apresentar as ações dos dois primeiros anos da gestão. A agenda terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros de Estado, parlamentares, representantes da sociedade civil e outras autoridades.

A solenidade terá início às 10h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O mote “O Brasil Dando a Volta Por Cima” foi apresentado neste mês pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo em janeiro com a missão de melhorar a popularidade de Lula.

Na ocasião, o ministro deu orientações para que os ministros incluíssem a frase em seus discursos e apresentem os números positivos do governo em relação à gestão anterior. A ideia é passar a imagem de que o País se recupera dos efeitos do governo Jair Bolsonaro (PL).

O presidente Lula vive o pior momento de seus três mandatos no quesito aprovação entre os eleitores. O evento na quinta-feira deve dar destaque a programas como o Pé-de-Meia, Farmácia Popular, a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil e o Minha Casa Minha Vida.

Sob Sidônio, a Secom intensificou os gastos em campanhas publicitárias, principalmente em propagandas na televisão. As peças focam em programas e resultados da gestão. Entre 1º de janeiro e 17 de março, foram 1.211 campanhas veiculadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em rádio, televisão, internet, mídia digital (como televisões de elevador) e revista.

Ainda fazem parte da cruzada pelo aumento da popularidade viagens nacionais e internacionais do presidente Lula, frequentemente acompanhado de ministros de Estado, para divulgação de resultados e inaugurações.

