Política Governador Ronaldo Caiado recebe ligação de Bolsonaro às vésperas de lançar pré-candidatura

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Governador de Goiás (E) não tem apoio oficial do União Brasil para concorrer ao Planalto em 2026. Ex-presidente agradeceu gestor estadual por apoio ao projeto da anistia Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após manifestar, nas redes sociais, apoio ao projeto de lei que anistia envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Em postagem, na semana passada, Caiado comentou a manifestação bolsonarista realizada na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ato teve como objetivo defender o avanço da proposta de anistia no Congresso.

“Quero dizer que não apenas sou a favor da anistia aos manifestantes de 8 de janeiro, como fui o primeiro a defendê-la”, escreveu Caiado.

Segundo interlocutores, Bolsonaro agradeceu o posicionamento de Caiado. O ex-presidente, porém, não falou sobre o lançamento da pré-candidatura do governador ao Palácio do Planalto. O evento está marcado para ocorrer na próxima sexta-feira (04), em Salvador (BA).

O goiano quer se lançar como nome da direita alternativa a Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Na avaliação de integrantes dos dois partidos, Caiado não tem capital político para representar a direita bolsonarista.

Além disso, uma aliança do União Brasil com o PP, porém, tem atrapalhado os planos do goiano. O presidente do PP, Ciro Nogueira, já disse que caso a formação da federação avance, o apoio do grupo em 2026 será para Bolsonaro ou para o nome indicado por ele.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o principal cotado para concorrer, mas ainda não assumiu oficialmente o desejo de disputar a presidência.

Ainda assim, Caiado vai insistir no lançamento da pré-candidatura. Segundo aliados, a estratégia é se manter como possível nome e já começar a ganhar espaço em estados que não o conhecem para aproveitar o “vácuo” eleitoral de Bolsonaro, que ainda não tem um sucessor definido.

Bolsonaro e Caiado já foram aliados políticos, mas protagonizaram uma série de embates ao longo dos últimos anos. O mais recente deles foi durante a disputa pela prefeitura de Goiânia (GO), quando o candidato apoiado pelo governador, Sandro Mabel (União), venceu o candidato apoiado por Bolsonaro, Fred Rodrigues (PL).

