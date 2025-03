Porto Alegre Porto Alegre inicia em 7 de abril mais uma campanha de vacinação contra gripe

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Procedimento estará disponível em todos os postos da rede municipal. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre deflagrará no dia 7 de abril mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Inicialmente, serão oferecidas doses para idosos (a partir de 60 anos), crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas (mães no período de até 45 dias após o parto), indígenas e quilombolas. O imunizante estará disponível em todos os postos da rede.

Da segunda semana em diante, a dose será oferecida também a trabalhadores de serviços públicos ou particulares de saúde e educação (do ensino básico ao superior), pessoas com deficiência, comorbidades ou outra condição clínica especiak, em qualquer faixa etária a partir dos 6 meses. Também estão na lista adolescentes e jovens (12 a 21 anos) em cumprimento de medida socioeducativa e adultos do sistema prisional (detentos e funcionários).

Já na terceira semana da campanha, será a vez dos integrantes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas. Somam-se a eles os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano, do sistema portuário e dos Correios.

Gestantes, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência são autodeclarados – basta referir a condição no momento da vacinação. Para as crianças, basta apresentar a caderneta de vacinação. Os demais grupos devem levar qualquer documento que comprove a condição, tais como receita médica, crachá ou carteira de trabalho.

O público-alvo apto ao procedimento na capital gaúcha é de quase 737 mil indivíduos. Destes, mais de 308 mil (cerca de 40%) são idosos. Conforme o plano de imunização do Ministério da Saúde, a meta é contemplar ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários.

A iniciativa tem por finalidade reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes de infecções pelo vírus influenza. O imunizante oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, pois garante proteção contra os vírus Influenza dos tipos B, A-H3N1 e sua variante H3N2.

O fármaco é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. Conforme o Ministério da Saúde, a vacina é segura e eficaz contra casos graves e óbitos pela doença. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina, daí a importância da realização anual do procedimento.

Outras medidas

No site gov.br/saude é listada uma série de procedimentos que também contribuem para evitar o contágio, tanto em relação à gripe quanto no que se refere a outras doenças. Confira:

– Lave regularmente as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Mantenha os ambientes bem ventilados;

– Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evite sair de casa se estiver com sintomas. Use máscara;

– Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados).

(Marcello Campos)

2025-03-26