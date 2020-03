Brasil A Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda nesta segunda

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Mais de 72 mil contribuintes têm direito ao crédito bancário, que será realizado no dia 16. (Foto: EBC)

A partir das 9h desta segunda-feira, a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de 2019. São 72,5 mil contribuintes com direito ao crédito bancário, que será realizado no dia 16, somando R$ 240 milhões – quase metade do montante é destinada a perfis prioritários: idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores.

Está prevista uma correção de 3,08%, relativa à Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) no período de maio a setembro do ano passado. Quem quiser saber se teve o nome incluído na lista deve acessar o site www.receita.economia.gov.br ou telefonar para o número 146 (“Receitafone”).

A devolução ficará disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, será preciso fazer um pedido por meio da internet, mediante preenchimento do formulário eletrônico “Pedido de Pagamento de Restituição”.

Também na consulta ao endereço eletrônico, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, pode-se fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, um aplicativo para tablets e smartphones, a fim de facilitar a consulta às declarações do IR e a situação no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em qualquer banco.

Residual 2008-2018

Também serão contemplados a partir desta segunda-feira os contribuintes com direito a devolução residual referente aos exercícios de 2008 a 2018. Cerca de 2,8 milhões de contribuintes têm direito aos valores, que serão creditados no dia 16 de março, em um total de R$ 3,5 bilhões de reais.

