Brasil A Receita Federal paga nesta sexta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Quase 4 milhões de contribuintes serão contemplados com os R$ 5,7 bilhões. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Receita Federal vai pagar o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 nesta sexta-feira (31). Quase 4 milhões de contribuintes serão contemplados com os R$ 5,7 bilhões liberados pelo órgão.

Para conferir se receberá o dinheiro nessa parcela, o interessado deve acessar o site da Receita Federal e informar o CPF e a data de nascimento. A consulta também está disponível pelo telefone 146 ou pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Recebem a restituição nesta sexta-feira aqueles que têm prioridade legal, ou seja, idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Cerca de 2,8 milhões de pessoas que entregaram a declaração até 28 de março também serão contempladas nessa parcela.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitar por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Caso o valor não seja creditado, o interessado poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Malha fina

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada. Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora. Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da malha fina e, caso tenha direito, a restituição será incluída nos lotes residuais do Imposto de Renda. Confira o calendário de restituição do Imposto de Renda 2020: – 1º lote: pago em 29 de maio; – 2º lote: pago em 30 de junho; – 3º lote: 31 de julho; – 4º lote: 31 de agosto; – 5º e último lote: 30 de setembro. IR maior para ricos Entre as propostas para a reforma tributária que o governo vai apresentar, estão o aumento do limite de isenção do IRPF; a redução das deduções; uma alíquota maior para os mais ricos; e também a taxação de transações financeiras a fim de desonerar as folhas de pagamento. A informação é de Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia. De acordo com Afif, as mudanças que o governo pretende propor no Imposto de Renda da Pessoa Física são: – aumento da faixa de isenção (dos atuais R$ 1.903,99 por mês para cerca de R$ 3 mil); – redução nas deduções (atualmente há deduções por despesas médicas, por dependentes e por despesas educacionais); – diminuição da alíquota de 27,5% (atualmente, a mais alta); – criação de uma alíquota maior para os mais ricos; – e retomada da cobrança de imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos para as pessoas físicas, que existia até 1996.

