Por meio de um vídeo divulgado nesta quinta, Moisés lamentou a abertura do processo no meio de uma pandemia. (Foto: Mauricio Vieira/Secom)

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) abriu oficialmente na manhã desta quinta-feira (30) o processo de impeachment por crime de responsabilidade contra o governador Carlos Moisés (PSL), a vice-governadora Daniela Reinehr (sem partido) e o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca. A leitura da representação foi feita durante sessão em plenário pelo 1º secretário do legislativo estadual, deputado Laércio Schuster (PSB), e durou aproximadamente uma hora e meia.

O pedido de impeachment foi inicialmente feito pelo defensor público Ralf Zimmer Junior, que aponta crime de responsabilidade de Moisés e Tasca no ato administrativo de 2019 que deu aumento aos procuradores do Estado, visando a equiparar os salários com os dos procuradores jurídicos da Alesc. Com isso, os salários passaram de R$ 33 mil para R$ 38 mil, por meio de pagamento de “verba de equivalência”.

O reajuste, afirma o defensor, deveria ter sido feito por meio de aprovação de projeto de lei na Assembleia. Em relação à vice, o defensor diz que ela teve conhecimento do reajuste, quando assumiu o comando do Estado em janeiro deste ano, mas foi conivente e não suspendeu o pagamento do aumento.