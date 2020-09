Hoje, a Constituição já prevê a demissão de servidor “mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa”. O projeto de lei complementar nunca foi enviado pelo governo.

“(A demissão por desempenho) já é uma previsão constitucional e valerá para todos os servidores, atuais e os próximos a ingressarem nos serviço público”, esclareceu o Ministério da Economia, após a entrevista à imprensa.

O governo também prevê outras hipóteses para demissão para os futuros servidores, que só serão apresentadas após a aprovação da PEC.

“Em nenhuma hipótese vai ser permitida a demissão por questões políticas, pode decisão arbitrária”, disse o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart.

“Hoje o modelo é engessado, em que há manutenção de servidores em que não há mais demanda. As demandas vão mudando com o passar do tempo e as próprias tecnologias vão alterando, modificando. O reflexo é de uma curva, um ciclo de vida, em torno de 59 anos, independentemente se ela é necessária ou não. O servidor continua sempre nos quadros da administração”, completou o secretário.

Para aprovação, como se trata de PEC, é preciso o apoio de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos de votação em cada Casa.