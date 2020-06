Magazine A relação de Meghan Markle com família real começou a desandar três dias depois do casamento

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Primeiro baque foi no aniversário de 70 anos do príncipe Charles. (Foto: Reprodução)

Autora do livro “Meghan and Harry: The Real Story”, Lady Colin Campbell contou ao jornal britânico “Daily Star” que Meghan Markle começou com o pé esquerdo sua trajetória na família real. Três dias depois do casamento com o príncipe Harry, a americana teria feito algo que abalou sua imagem com o sogro, o príncipe Charles.

“Centenas de milhões de pessoas de cor estavam torcendo por Meghan, eu estava torcendo por Meghan, sendo jamaicana, estava emocionalmente investida no sucesso de Meghan. Praticamente todo mundo que eu conheço, incluindo meus amigos reais, queria que Meghan fosse um sucesso. Mas rapidamente ficou claro que as coisas não seriam tão tranquilas quanto todos esperavam, e não seria tão positivo quanto todos esperavam que fosse”, disse Lady Colin.

O primeiro grande baque veio num evento que celebrou o aniversário de 70 anos de Charles. “Não posso repetir exatamente, está no livro, mas o que posso dizer é que algo aconteceu na primeira festa no jardim do Palácio de Buckingham… Todos nós ficamos absolutamente surpresos, todos pensamos que isso não era um bom presságio.”

Ajuda

O príncipe Harry está recebendo o auxílio da cantora Liza Minelli, amiga da Princesa Diana (1961-1997), mãe do príncipe, em seu processo de adaptação aos Estados Unidos. O suporte oferecido pela artista de 74 anos foi revelado a fontes próximas ao marido da atriz Meghan Markle em depoimento ao jornal britânico Daily Star.

“A Liza entrou em contato com ele porque era muito próxima da Diana e ofereceu ajuda”, relatou o contato ligado ao caçula do Príncipe Charles. “Ela está lidando com paparazzis dos Estados Unidos há anos e sabe como lidar com o jogo da fama”.

Harry, Markle e o filho de um ano dos dois, Archie, estão vivendo em Los Angeles desde o início do mês de abril, quando foi oficializado o afastamento dos dois da realeza britânica em seguida à renúncia feita no mês de janeiro.

