Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Revista americana diz que nova vida de Bolsonaro na Flórida é surreal. (Foto: Reprodução)

Principal e mais influente semanário de notícias dos Estados Unidos, a revista Time publicou uma reportagem sobre a rotina de Jair Bolsonaro (PL) na Flórida. A nova vida do ex-presidente em um condomínio nos arredores da cidade de Orlando foi descrita pela publicação como “surreal”.

O ex-mandatário está no país norte-americano desde 30 de dezembro do ano passado, quando deixou o Brasil sem reconhecer a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para a revista, a presença de Bolsonaro na Flórida tem sido “um espetáculo bizarro, mesmo para um estado com uma longa história de refúgio para personagens excêntricos”. A reportagem menciona que o ex-presidente tem recebido – e registrado em sua conta no TikTok com 74 milhões de seguidores – as visitas que recebe de brasileiros usando uniforme da seleção brasileira de futebol. Nesses encontros, “famílias sorridentes” entregam a Bolsonaro “cestas de pão, morangos, flores e Nutella”.

A publicação também questiona o que ex-presidente está fazendo na Flórida enquanto o Brasil está “enredado em turbulência”. O advogado de Bolsonaro, Felipe Alexandre, disse à Time que o ex-mandatário solicitou um visto de turista de seis meses para ficar nos EUA e está aguardando os “resultados desejados”.

“Ele gostaria de tirar uma folga, esfriar a cabeça e curtir ser turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o próximo passo”, afirmou Alexandre em mensagem enviada por e-mail à revista.

Reduto

A Time lembra que o estado americano é um local de conexão de grupos de extrema-direita também integrados por brasileiros. Na última semana, Bolsonaro participou de um evento organizado por uma entidade considerada defensora de ideias extremistas e incentivadora da invasão ao Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021.

A revista destaca que Bolsonaro deixou seu “perfil relativamente discreto desde que chegou à Flórida” para dar palestra no evento uma semana antes de Lula ir à Casa Branca para se encontrar com o presidente americano Joe Biden.

Bolsonaro também participou de um evento conservador promovido por brasileiros que vivem nos EUA. Na ocasião, conforme descrição da revista, Bolsonaro sentou-se “sob os holofotes em um pequeno palco em um shopping center em Orlando, sentado em uma poltrona roxa ao lado de um pufe felpudo e uma única flor”.

Um pequeno grupo de fãs pagou até US$ 50 para ver Bolsonaro e filmá-lo enrolado na bandeira brasileira, cercado por pessoas rezando e cantando louvores.

