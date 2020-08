Índia, Coreia do Sul e Cuba também estão em conversas com o Instituto Gamaleya, que desenvolveu a vacina SputnikV. (Foto: CDC/Unsplash)

Cientistas russos responsáveis pelo desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 afirmaram em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (20), que já negociam com o Brasil e com alguns outros países a produção maciça do novo imunizante. A SputnikV, que obteve um registro provisório no início deste mês, começa a ser testada em massa já nos próximos dias e ofereceria imunidade contra o novo coronavírus por dois anos.

“Estamos conversando com outros países, como Índia, Brasil, Coreia do Sul e Cuba”, afirmou Alexander Gintsburg, diretor do Instituto Gamaleya de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia, na Rússia, onde a vacina SputnikV foi desenvolvida. “Eles têm potencial para produzir a vacina, para servir de ‘hub’, de base, para a produção da vacina.”