A gigante da tecnologia Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir o valor de US$ 2 trilhões no mercado de ações. Isso equivale a mais de R$ 11 trilhões.

O valor é tão alto que, para ajudar a dimensioná-lo, tem sido comparado ao Produto Interno Bruto (PIB) dos países mais ricos do mundo. Apenas oito dos mais de 190 países registraram um PIB com valor nominal a partir de US$ 2 trilhões em 2019: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França e Itália.

Assim, o recorde no valor de mercado da Apple supera inclusive o PIB do Brasil em 2019, que foi o equivalente a US$ 1,84 trilhões.

Recorde

O preço das ações da Apple atingiu US$ 467,77 no pregão do meio da manhã de quarta-feira (19) nos EUA, ultrapassando a marca de US$ 2 trilhões.