Mundo A Rússia vem driblando as sanções internacionais e aumentando sua produção de mísseis

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

A produção russa ainda não acompanha a rapidez com que os militares queimam munição.(Foto: Forças Armadas da Ucrânia)

A Rússia vem driblando as sanções e aumentando sua produção de mísseis. Após ter reduzido a fabricação no início da guerra, os russos retomaram o ritmo usando órgãos do Estado para contrabandear componentes.

A importação de chips vem de países como Armênia e Turquia. O Pentágono faz de tudo para evitar o contrabando de placas de circuito, processadores e componentes para armamentos guiados de precisão, motores a diesel, helicópteros e tanques.

Mas a Rússia adaptou-se e remodelou sua economia. Com as receitas do petróleo e do gás, Moscou consegue contrabandear o que precisa. Assim, a produção não só se recuperou como aumentou. Antes da guerra, a Rússia fabricava 100 tanques por ano. Agora, são 200.

Estados Unidos e Europa acreditam que a Rússia esteja a caminho de fabricar 2 milhões de munições de artilharia por ano – o dobro do que produzia antes da guerra. Por isso, Moscou tem hoje mais munição que EUA e Europa. A produção russa hoje é sete vezes maior que a ocidental.

Os custos também são inferiores na Rússia, porque Moscou sacrificou segurança e qualidade para fazer armas mais baratas. Enquanto um país ocidental precisa de US$ 6 mil para fazer um projétil de artilharia, a Rússia gasta US$ 600.

Além disso, milhões de chips cabem em algumas mochilas, o que torna o contrabando simples. “Eles estão cada vez mais criativos”, disse Matthew Axelrod, funcionário do Departamento do Comércio dos EUA. Segundo ele, a Rússia não precisa de chips de última geração, fáceis de rastrear, mas apenas de chips simples, usados em uma ampla gama de armamentos. “Isso torna o trabalho mais difícil”, disse.

Gargalos

Os EUA, porém, dizem que há boas notícias. A produção russa ainda não acompanha a rapidez com que os militares queimam munição. Embora produza 2 milhões de projéteis por ano, a Rússia disparou 10 milhões no ano passado. Isso levou Moscou a procurar fontes alternativas para manter os estoques.

Embora a Rússia consiga processadores e placas de circuito, comprar propulsores e explosivos é mais difícil. A escassez desses materiais pode criar um gargalo na produção. Outro problema é ter direcionado um terço de sua economia para a produção militar, o que agrava a escassez de mão de obra e prejudica outras indústrias.

