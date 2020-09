Rio Grande do Sul A secretária da Saúde do Rio Grande do Sul recebeu teste positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Arita Bergmann, 72 anos, está em quarentena mas mantém rotina de trabalho à distância. (Foto: Divulgação/SES)

A titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, 72 anos, está infectada pelo coronavírus. De acordo com informação divulgada pela pasta na manhã desta quinta-feira (3), ela havia se submetido a exame do tipo “RT-PCR” na véspera, após manifestar sintomas gripais leves no começo da semana.

Devido à idade superior a 60 anos, Arita pertence a um dos principais grupos de risco para a Covid, embora não tenha histórico de doenças crônicas – outro aspecto com potencial agravante. “A secretária está em isolamento, conforme recomendam os protocolos, mas segue as suas atividades à frente da pasta”, resumiu o órgão por meio de nota oficial no Twitter.

Esse não é o primeiro caso de teste positivo para a doença entre um integrante da cúpula do Executivo gaúcho. No dia 24 de julho, o próprio governador Eduardo Leite, 35 anos, foi às redes sociais anunciar que também entrara para a estatística da pandemia no Rio Grande do Sul.

Durante menos de duas semanas, o tucano cumpriu quarentena na ala residencial do Palácio Piratini (Centro Histórico de Porto Alegre), prédio anexo à sede do governo do Estado e onde mora desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019.

Mas a sua rotina de trabalho foi mantida, por telefone e internet, mesmo apresentando alguns sintomas considerados leves, tais como fadiga e dor de cabeça. Sua agenda normal foi retomada no dia 4 de agosto – ou seja, há exatamente um mês.

Equipe

Na época, a confirmação do contágio pelo (que já havia recebido resultado negativo para uma suspeita anterior, em junho) acendeu o alerta junto a pessoas que haviam participado de inaugurações e outros eventos presenciais junto com ele. Dentre elas estava a própria secretária estadual da Saúde), Arita Bergmann, mas o teste dela não confirmou o contágio – o mesmo aconteceu com outros membros da equipe.

“Tanto o governador quanto a secretária usam máscaras e álcool-gel em todos os eventos”, chegou a ressaltar na ocasião o site oficial do governo gaúcho. Até por conta desses cuidados, o governador gaúcho não escondeu a sua surpresa por ter contraído a doença. O fato foi tema de um dos dois vídeos que divulgou na internet ao longo do período de isolamento, com atualizações do seu quadro de saúde.

“Por mais que [a Covid-19] esteja assintomática, tenho que me cuidar bastante”, ressaltou em uma de suas transmissões ao vivo. “Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e boas vibrações para o enfrentamento a esta doença. Em breve, estarei de volta sem deixar de ter cumprido minhas obrigações neste período de recolhimento, por meio do que a tecnologia nos proporciona.”

(Marcello Campos)

