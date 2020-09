Futebol Clubes brasileiros ganham mais 4 milhões de inscritos em redes sociais

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

TikTok responde por 56% de adesões; Flamengo lidera o ranking. Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

A volta do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, no mês de agosto, fizeram com que o crescimento de inscrições nas redes sociais oficiais dos 50 maiores clubes de futebol do Brasil se mantivesse em alta. No período pós-pandemia, o mês de agosto registrou a entrada de 4 milhões de seguidores, o que representa a segunda maior alta, desde janeiro de 2017 – em julho passado foi registrado o recorde histórico de 4,7 milhões de inscrições. Os dados são do ranking digital do IBOPE Repucom, divulgado mensalmente com base em cinco plataformas – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok.

Desses aplicativos, o TikTok respondeu por 56% de todas as novas inscrições e já conta com 6,2 milhões de seguidores entre os times de futebol do país. O Top 5 do ranking digital de clubes se manteve com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Outros destaques foram o Internacional, que com 100 mil novos inscritos superou a Chapecoense e está de volta ao Top 10; o Paraná, que subiu duas posições no ranking e agora está em 32º lugar; e o Campinense, da Paraíba, que ultrapassou o Londrina, do Paraná, e ocupa a 50ª posição, passando a aparecer no ranking digital divulgado.

Flamengo supera 35 milhões de seguidores

Pelo 20º mês consecutivo o Flamengo liderou o crescimento mensal, com 980 mil novos inscritos, dos quais 51% no TikTok. O Rubro-Negro foi quem mais cresceu em todas as cinco plataformas usadas para a formulação do ranking e, agora, totaliza 35,2 milhões de seguidores.

Já o Corinthians apresentou seu melhor desempenho mensal em 2020, com 624 mil novos inscritos. O TikTok respondeu por 65% desse número. O Timão, agora, supera a marca de 24,5 milhões de seguidores. Seu grande rival, o Palmeiras, quarto colocado no ranking, também apresentou crescimento recorde em agosto, com 410 mil novos seguidores, quase o resultado da soma de janeiro a julho, quando o Verdão conquistou 426 mil novas inscrições. O Palmeiras tem 11,8 milhões de seguidores, ainda um pouco distante do São Paulo, terceiro colocado, com 15,7 milhões, e que apresentou o quinto melhor desempenho em agosto.

Mas se o Santos, com 8,7 milhões de seguidores, figura em quinto lugar no ranking digital, quem busca entrar nesse grupo seleto é o Vasco. Ainda atrás do Grêmio, sexto colocado com 8,5 milhões de inscritos em suas redes sociais, o time carioca foi o que apresentou o quarto maior crescimento em agosto, por dois motivos bem específicos: dos 235 mil novos seguidores, 35% vieram da “Vasco TV”, canal oficial no YouTube, e 32% da conta no TikTok. Há dois meses o Vasco figura entre os maiores crescimentos do ranking e já soma mais de 7,7 milhões de seguidores em suas plataformas digitais.

