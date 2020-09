Futebol CBF equipara diárias e premiações pagas às Seleções Brasileiras

Pia Sundhage e Rogério Caboclo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Além da contratação das duas novas coordenadoras de futebol feminino da CBF, Duda Luizelli e Aline Pellegrino, o presidente Rogério Caboclo também tornou pública outra importante medida durante a entrevista coletiva realizada na quarta-feira (2): a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e as jogadoras das Seleções Brasileiras Principais.

A medida inédita concede às atletas que vestem a camisa da Seleção os mesmos valores de diárias e premiação pagas aos jogadores para períodos de preparação e jogos.

“Desde março deste ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre o futebol masculino e feminino. Ou seja, as jogadoras ganham a mesma coisa que os jogadores durante as convocações. Aquilo que eles recebem por convocação diária, as mulheres também recebem. Aquilo que elas vão ganhar pela conquista ou por etapas das Olimpíadas ano que vem será o mesmo que os homens vão ter”, revelou o presidente.

A equidade de pagamento já foi adotada durante a primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina de 2020. Em março, durante o Torneio Internacional da França, as Guerreiras do Brasil receberam o mesmo valor que é pago aos homens durante o período de convocação. Durante a Copa do Mundo Feminina FIFA 2019, na França, a CBF já havia concedido à Seleção uma premiação inédita por conta da campanha na competição. No próximo Mundial, as premiações serão proporcionalmente equivalentes.

“Aquilo que os homens receberão na próxima Copa do Mundo será proporcionalmente igual ao que é proposto pela FIFA. Não há mais diferença de gênero, pois a CBF está tratando de forma igual homens e mulheres”, disse.

Esta é mais uma ação na jornada de transformação pela qual passa o futebol feminino brasileiro, seja em relação à Seleção Brasileira ou às competições coordenadas pela CBF. Desde 2019, o presidente Rogério Caboclo tem liderado um trabalho de desenvolvimento da modalidade.

Formato mais competitivo

Em março de 2019, o Brasileiro Feminino A-1 e A-2 ganharam formatos mais democráticos e competitivos. A primeira divisão passou a ser disputada em grupo único, já a séria A-2, passou de 16 clubes para a inclusão 36 equipes, de todos os Estados brasileiros.

Premiação histórica

Durante a Copa do Mundo Feminina FIFA 2019, a CBF concedeu a premiação prevista para a semifinal da competição pela a campanha das Guerreiras do Brasil no torneio.

Investimento recorde

Em 2019, a CBF registrou investimento recorde nas competições de futebol feminino. Além disso, a Confederação reafirmou o compromisso com o investimento no crescimento da modalidade, aprovando, além do custeio integral dos campeonatos, cotas de premiação aos clubes e 100% dos jogos do Campeonato Brasileiro A-1 e A-2 com transmissão ao vivo.

Prêmio Brasileirão 2019

O ano de 2019 ainda marcou a primeira vez que o Prêmio Brasileirão foi realizado sob os mesmos moldes para o Brasileirão Assaí e para o Brasileiro Feminino A-1. As duas competições tiveram o mesmo destaque e receberam as mesmas premiações durante a cerimônia.

Contratação da técnica Pia Sundhage

A técnica Pia Sundhage foi anunciada oficialmente pela CBF no dia 22 de julho de 2019. Visando um novo momento da Seleção Brasileira Feminina e os Jogos Olímpicos de 2020, a entidade contratou a treinadora sueca multicampeã.

Contratação das comissões técnicas

No mês seguinte, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou mais novidades nas Seleções Femininas, desta vez para as categorias de base. Para o trabalho com a Sub-20, o técnico Jonas Urias foi contratado, junto à auxiliar Jéssica Lima. Já para a Sub-17, a treinadora Simone Jatobá chegou com a auxiliar Lindsay Camila e a preparadora de goleiras Marisa Wahlbrink, a Maravilha, ex-camisa 1 do Brasil.

Auxiliar-técnica

A sueca Lilie Persson foi escolhida como nova auxiliar-técnica de Pia Sundhage na Seleção Brasileira Feminina visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A dupla formou a parceria de sucesso que levou a Suécia à conquista da medalha de prata nos Jogos Rio 2016.

Início dos Campeonatos Brasileiros Feminino de Base

Desde 2019, a CBF conta com três divisões de categorias de base nas competições nacionais. A iniciativa movimenta 44 clubes brasileiros e proporciona 128 jogos.

