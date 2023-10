Esporte A Seleção Brasileira já está no Uruguai para o jogo da próxima terça-feira

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Seleção Brasileira chega à Montevidéu, no Uruguai. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Na próxima terça-feira (17), às 21h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai, no estádio Centenário, em jogo válido, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A equipe chegou em Montevidéu, na sexta-feira (13), após o polêmico empate por 1 x 1 com a Venezuela, na Arena Pantal, em Cuiabá. Rodrygo e Vini Júnior foram bem atenciosos com os fãs que estavam aguardando a chegada dos atletas.

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, realizará três coletivos antes do confronto contra os uruguaios. Diniz já ventilou que haverá uma alteração em relação à equipe que enfrentou os venezuelanos. Danilo, lateral direito, foi cortado em decorrência de uma lesão na coxa esquerda. Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra, foi chamado e irá disputar a vaga com Yan Couto, que atua no clube espanhol Girona.

“Para mim é sempre um privilégio estar aqui na Seleção, um orgulho muito grande. Obviamente, para merecer estar aqui, a gente tem que estar trabalhando duro no clube e é o que eu venho fazendo esse tempo todo”, disse o jogador na chegada.

Esta é a primeira oportunidade do atleta do Tottenham com Fernando Diniz. Emerson Royal agradeceu ao comandante da Seleção Brasileira e do Fluminense e projetou o próximo duelo do Brasil.

“Quero agradecer ao professor Fernando Diniz por confiar no meu trabalho e dizer que eu venho para somar e ajudar os meus companheiros da melhor maneira para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Uruguai”, afirmou.

Histórico de confrontos entre Brasil e Uruguai

Brasil e Uruguai já se confrontaram 78 vezes. No histórico duelo, os brasileiros levam uma ampla vantagem. O Brasil tem 38 vitórias, contra 20 dos uruguaios e 20 empates marcam a história da rivalidade sul-americana. De 1981 em diante a Seleção Canarinho perdeu apenas 5 jogos para os celestes. No último embate os brasileiros golearam pelo placar de 4×1.

Liderança perdida

A Seleção Brasileira perdeu a liderança, nas Eliminatórias, após empatar com a Venezuela. Os brasileiros, no momento, ocupam o segundo lugar na tabela de classificação. O Uruguai também vem de um empate pelo placar de 2 x 2 contra a Colômbia.

Provável escalação brasileira

Segundo site de notícias, Fernando Diniz vai promover uma alteração em relação ao time que enfrentou a Venezuela. Casemiro não participou do primeiro treino, mas tem presença confirmada no confronto.

Veja o provável time titular: Ederson, Yan Couto ou Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Casemiro e Bruno Guimarães, Rodrygo, Neymar e Vini Jr, Richarlison.

