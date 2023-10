Mundo Jornalistas da BBC são agredidos e mantidos sob mira de armas pela polícia de Israel

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Incidente ocorreu quando a equipe de três jornalistas se dirigia para o hotel. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jornalistas da rede britânica BBC que estavam fazendo a cobertura do conflito na Faixa de Gaza foram agredidos e mantidos sob a mira de uma arma pela polícia de Israel, relatou a rede na sexta-feira (13). A equipe foi abordada na cidade israelense de Tel Aviv enquanto se deslocava para o hotel.

Segundo a BBC, os jornalistas Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab e outros membros da equipe árabe da rede tiveram seu carro “claramente identificado como mídia”, segundo a rede de notícias britânica, interceptado. Eles foram retirados a força do veículo, revistados e empurrados. Um deles pegou o celular para tentar gravar o incidente, momento em que teve o telefone jogado no chão e foi atingido no pescoço.

“Uma de nossas equipes árabes da BBC News destacadas em Tel Aviv, em um veículo claramente identificado como mídia, foi parada e agredida ontem à noite pela polícia israelense. Os jornalistas devem poder reportar livremente sobre o conflito entre Israel e Gaza”, disse um porta-voz da BBC.

Pelo menos 11 jornalistas – nove palestinos, um libanês e um israelense – foram confirmados como mortos nesta semana, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Nesta sexta-feira, o cinegrafista da Reuters, Issam Abdallah, foi morto e pelo menos seis outros jornalistas ficaram feridos em meio a bombardeios no Líbano. Abdallah foi atingido enquanto transmitia ao vivo um dos bombardeios. A agência disse que iniciou uma investigação própria sobre o caso.

Outros jornalistas, estes da rede Al-Jazeera e da agência francesa de notícias AFP, também foram atingidos. O momento foi registrado ao vivo e transmitido pela GloboNews. Após uma explosão, uma mulher grita que não consegue sentir suas pernas.

Nesse caso, os jornalistas usavam jaquetas que se identificavam como membros da imprensa. As Forças de Defesa de Israel reconheceram ter disparado artilharia contra o Líbano, mas não responderam a perguntas adicionais especificamente relacionadas com as vítimas.

Muitos jornalistas palestinos também morreram durante ataques. No último dia 10, foram mortos três profissionais que estariam cobrindo a desocupação de um prédio em Gaza. No sábado anterior, outros três jornalistas já havia morrido, de acordo com um comunicado de imprensa palestino e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Segundo a organização, o fotógrafo Ibrahim Mohammad Lafi, o repórter Mohammad Jarghoun e Mohammad El-Salhi morreram em incidentes diferentes.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse anteriormente que o organismo mundial espera uma investigação sobre o que aconteceu. “Os jornalistas precisam ser protegidos e autorizados a fazer o seu trabalho”, disse ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/jornalistas-da-bbc-sao-agredidos-e-mantidos-sob-mira-de-armas-pela-policia-de-israel/

Jornalistas da BBC são agredidos e mantidos sob mira de armas pela polícia de Israel

2023-10-14