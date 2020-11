Esporte A Seleção do Uruguai confirma sete casos de coronavírus após jogo contra o Brasil

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

De acordo com a AUF, todos os citados passam bem e já foram submetidos às medidas sanitárias necessárias. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou na manhã desta quarta-feira que dois jogadores da seleção e cinco membros da delegação testaram positivo para a covid-19.

Entre os infectados estão os atacantes Diego Rossi e Alexis Rolín, que estavam no banco na partida contra o Brasil realizada na noite de terça-feira (17). Também testaram positivo o médico Alberto Pan; o preparador físico assistente Jorge Rey; o cinesiologia Richard López; Emiliano Aguirre, da AUF TV, e Víctor Britez, do departamento de vestuário.

De acordo com a AUF, todos os citados passam bem e já foram submetidos às medidas sanitárias necessárias. Antes da partida, o Uruguai já havia comunicado três desfalques no time principal por conta do coronavírus: Matías Viña, Luís Suárez e Rodrigo Muñoz. O assessor de imprensa Matías Faral também foi diagnosticado com a doença na segunda-feira (16).

A Seleção Brasileira venceu o Uruguai por 2 a 0. O resultado deixa a equipe de Tite na primeira posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil tem 12 pontos, dois de vantagem sobre a Argentina. O Uruguai teve chances, mas não foi feliz nas finalizações e ainda perdeu Cavani, expulso.

