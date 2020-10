Brasil A sétima parcela do auxílio emergencial de 300 reais começa nesta segunda

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Todos os valores ficarão disponíveis na conta digital da instituição financeira. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar a 7ª parcela do auxílio emergencial no dia 30 de outubro. Esta prestação do benefício do governo federal será para aqueles que receberam a primeira parcela em abril.

Segundo o calendário de pagamentos do auxílio emergencial extensão do banco público, será a vez dos nascidos em janeiro receberem a segunda parcela de R$ 300. Este pagamento pertence ao Ciclo 4 do calendário da Caixa.

No penúltimo dia deste mês, também será a vez dos beneficiários do programa que receberam a primeira parcela, de R$ 600, em maio terem a 6ª parcela, no valor de R$ 300, depositada.

Todos os valores ficarão disponíveis na conta digital da instituição financeira. Os aprovados poderão movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. Será possível pagar boletos, compras com cartão de débito virtual em sites e comprar por meio de código QR (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros.

O valor de R$ 300 da primeira parcela do auxílio emergencial extensão está disponível para os nascidos entre janeiro e junho, no caso de quem recebeu a primeira parcela do programa em abril.

Financiamento

A Caixa Econômica Federal anunciou novas medidas para o crédito imobiliário. Entre as mudanças está a substituição da pausa no financiamento imobiliário por desconto na prestação.

Devido à pandemia da covid-19, em março a instituição financeira concedeu uma pausa no pagamento das mensalidades. Ao todo, foram 180 dias de suspensão dos pagamentos.

A última renovação foi no fim de julho, válida por mais dois meses. Com o fim da pausa, a Caixa anunciou a possibilidade de desconto nas prestações pelos próximos meses. Os clientes podem pedir 50% de desconto, que será válido por três meses, ou de 49,99% a 25% de desconto, que pode valer por até seis meses.

O presidente do banco, Pedro Guimarães, também confirmou a renovação da carência de seis meses para o início dos pagamentos em novos contratos de pessoa física. Neste caso, o benefício valerá para novas contratações feitas até o dia 30 de dezembro, com os compradores dos imóveis podendo esperar até seis meses para começar a pagar o financiamento.

Outra medida anunciada foi a redução das taxas para financiamentos na modalidade SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), linha de crédito que usa recursos das cadernetas de poupança. A taxa mínima será da TR (Taxa Referencial) acrescida de 6,25%, com a máxima em 8% ao ano, resultando em queda de 0,5%.

