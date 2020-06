Elas estão buscando o dono de mais de 3 quilos de ouro, estimados em US$ 191 mil (cerca de R$ 960 mil), deixados em um vagão em outubro do ano passado.

O trem viajava entre as cidades de St. Gallen e Lucerna.

O dono tem até cinco anos para reaver o ouro, segundo uma nota oficial da Promotoria de Lucerna.

A descoberta está sendo revelada agora depois de meses em que a polícia procurou o dono sem obter sucesso. As autoridades não deixaram claro como irão comprovar a veracidade de quem disser que o ouro é seu.

Descoberta arqueológica

Através de uma tecnologia de ponta utilizando radares, um grupo de pesquisadores realizou uma descoberta sem precedentes, na cidade de Elbląg, Polônia. Ao analisarem o solo do local, os estudiosos encontraram ruínas de torres, daquele que já foi um castelo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos.

De acordo com os arqueólogos, o local serviu como o centro oficial dos Mestres da Ordem Teutônica, por volta de 1246 d.C e foi destruído após a Guerra dos Treze Anos, na região — sobrando apenas algumas paredes externas.

Porém, a área sempre foi alvo de curiosidade de pesquisadores que almejavam saber um pouco mais sobre a construção e forma do castelo. Após a nova descoberta, foi possível entender melhor a estrutura da fortaleza. Os pesquisadores encontraram no solo Elbląg, fundações do que provavelmente serviu como uma das torres da área externa da parte leste do castelo.