A televisão vai sair da pandemia muito mais forte

Por Flávio Ricco | 5 de Maio de 2020

A Band decidiu reprisar “Floribella”, estrelada por Juliana Silveira. (Foto: Divulgação)

É interessante verificar como a televisão, de forma geral, conseguiu rapidamente se adaptar à complicada situação atual.

Globo, Record, SBT e até a Band, mesmo diante de tantas dificuldades e condições completamente atípicas para todas, conseguiram rapidamente adaptar as suas programações, mesmo com gravações paralisadas e estúdios fechados.

A todas foi oferecida a oportunidade de se reinventar um pouco e buscar alternativas impossíveis de serem imaginadas até antes da pandemia.

É certeza que a TV, depois de tudo, vai sair bem diferente.

Por exemplo, sábado, o “Caldeirão do Huck”, graças ao esforço da sua produção, conseguiu colocar no ar um programa 100% inédito e ainda estrear um quadro, “Pequenos Gênios”, que já tem quatro episódios gravados.

Mas o mais interessante foi a exibição do quadro “Gonga la Gonga”, com Luciano Huck e os seus participantes, inclusive os convidados Larissa Manuela, Hugo Gloss e Rafael Portugal, todos em casa. Tudo isso é novo e diferente. Um tempo exatamente para se arriscar, porque muito disso vai ficar para o momento seguinte.

Resultado natural

Record fechou o mês de abril na frente do SBT, 4,7 a 4,5, na média 24 horas.

É a diferença que o jornalismo de uma faz sobre a outra. Mesmo com números maiores em São Paulo e Rio, o SBT não foi bem em outras praças.

É por aí

Apostar na criatividade e valor do profissional brasileiro sempre foi e continuará sendo o melhor negócio para a televisão brasileira.

Está aí a prova. Olha o barulho que as lives estão fazendo. Tudo por conta e obra do nosso pessoal.

Outro exemplo

O “Melhor da Tarde”, da Cátia Fonseca, na Band, está há mais de 50 dias sendo apresentado da casa dela.

A audiência tem observado crescimentos e a parte comercial também. Prejuízo nenhum. Produção trabalhando remotamente e no estúdio/domicílio; além da Cátia, só o diretor/marido Rodrigo Riccó e o diretor assistente André Szimanski.

Floribella

A Band decidiu reprisar “Floribella”, estrelada por Juliana Silveira, em substituição a “Ouro Verde”, por não ter fechado todas as questões contratuais em relação à portuguesa “Valor da Vida”, que ficará para uma outra oportunidade.

A produção, voltada para o púbico infanto-juvenil estreia em julho.

E outra

Nessa altura dos acontecimentos, com todas as TVs apertando os cintos, sai muito mais barato reexibir a produção nacional do que comprar os direitos de uma novela e ainda ter que dublá-la.

“Floribella” reuniu em seu roteiro Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, e Elisabetta Zenatti na direção-geral.

Um bom arquivo

No final da década passada, quando Elisabetta Zenatti cuidou do seu Artístico e Murilo Fraga da Programação, a Band experimentou um momento de importantes realizações.

Entre elas, estreias do “Jogo Aberto”, “Band EC”, “Por Dentro da Bola”, contratação de Milton Neves e lançamento do “Terceiro Tempo”, transmissões de Parintins, “Floribella”, “CQC” e “E-24”.

Entre as duas

Confirmando, o SBT vai escolher “Carrossel” ou “Carinha de Anjo” para substituir a primeira parte de “Poliana”.

Há ainda quem aposte em “Chiquititas”, correndo por fora.

Mais tempo

O “#Provoca”, comandado por Marcelo Tas na TV Cultura, ganha mais tempo no ar, a partir desta terça-feira, e terá agora 45 minutos. O primeiro convidado do programa mais longo é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Entrevista, em tempos de coronavírus, realizada remotamente.

Pondé fala sobre o papel das redes sociais neste momento de fragilidade humana, o medo como ferramenta de gestão, entre outros assuntos.

Bate – rebate

· O Arte 1, com o isolamento, aumentou em 25% o número de seus seguidores…

· … Está agora com 153 mil…

· … E vai se tornando o canal mais procurado por vários artistas…

· … Roberta Sá e Tony Belloto, por exemplo, são alguns dos muitos que entraram com lives nesses últimos dias.

· A propósito de live, a do Roberto Carlos, na Globo, domingo, Dia das Mães, será levada ao ar a partir das 15h…

· … A Globo vai transmitir os primeiros 45 minutos…

· … Depois vai seguir no Multishow e Globoplay.

· Na dramaturgia da Globo não se trabalha mais com a possibilidade de voltar com as gravações de novelas em junho ou julho…

· … Só em agosto, na melhor das hipóteses.

· Que pena! Aldir Blanc e Flávio Migliaccio. Muito triste.

C´est fini

Raul Gil, ontem direto do hospital Albert Einstein-SP, mandou um áudio aos amigos mais próximos, tranquilizando a todos.

Agradeceu a preocupação de todos, elogiou a equipe médica que o está atendendo e disse que não vê a hora de voltar a trabalhar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

