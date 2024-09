| A teoria da conspiração trumpista que acusa Kamala de ter usado um brinco disfarçado de escuta no debate

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

O brinco, feito de ouro 18K e com pérolas do Mar do Sul, já foi usado pela democrata em diversas outras ocasiões (Foto: Reprodução)

Uma teoria da conspiração envolvendo os brincos de pérola usados por Kamala Harris no debate de terça-feira (10) contra Donald Trump vem sendo levantada por apoiadores de Trump. Eles acusaram a vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca de usar uma escuta em um dos brincos durante o enfrentamento.

Uma postagem sobre a teoria nas redes sociais, criada por um perfil pró-Trump e que teve mais de 5 mil compartilhamentos, compara o acessório usado por Kamala a um equipamento vendido por uma empresa chamada NOVA H1 Audio Earrings.

“Parece que Kamala Harris estava sendo treinada usando fones de ouvido embutidos em seus brincos durante o debate presidencial da ABC contra o presidente Trump”, diz a postagem.

O site “What Kamala Wore” (“O Que Kamala Vestia”, em tradução livre), criado pela jornalista Susan E. Kelley para analisar as roupas e acessórios usadas pela vice-presidente, afirmou que trata-se, na verdade, de um modelo clássico da marca de jóias norte-americana Tiffany & Co. O brinco, feito de ouro 18K e com pérolas do Mar do Sul, já foi usado pela democrata em diversas outras ocasiões.

Apesar de os dois brincos terem pérolas grandes e de tamanho similares, há diferenças visuais claras entre os modelos: o da NOVA H1 Audio têm dois arcos mais grossos, enquanto a estrutura dos usados por Harris é composta por hastes mais finas que se fecham e envolvem os lóbulos das orelhas e a pérola.

Serviços de checagem americanos classificaram a teoria como falsa (caso do Politifact) ou sem evidências (caso do Snopes). Procurada pela imprensa, a equipe de campanha de Kamala Harris se recusou a comentar as teorias.

Analistas políticos

Diversos comentários como esses estão sendo vinculados por apoiadores de Donald Trump, depois de um desempenho desejoso do candidato no embate. Analistas políticos dos EUA entendem que essa é mais uma das estratégias de Trump e seus aliados de mitigarem o efeito da derrota sofrida no debate contra Kamala Harris.

As pesquisas de intenção de votos sugerem que os dois candidatos estão em uma disputa extremamente acirrada, faltando apenas dois meses para a eleição.

Ambos reivindicaram a vitória após o debate de 90 minutos na rede americana ABC News na terça-feira, no qual Kamala tirou Trump do sério com uma série de ataques pessoais que o deixaram na defensiva. Entre eles, comentários sobre o tamanho da plateia presente em seus comícios e sua conduta durante a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

