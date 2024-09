Mundo Trump diz que não participará de outro debate presidencial contra Kamala

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Diversos levantamentos apontam que os entrevistados acreditam que Kamala se saiu melhor. (Foto: Reprodução de vídeo)

Donald Trump, candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, disse nessa quinta-feira (12) que não participará de outro debate contra Kamala Harris, indicada do Partido Democrata. “Não haverá terceiro debate!”, disse o ex-presidente na Truth Social após críticas contra a adversária.

O candidato republicano participou de debate com Kamala na terça-feira (10). Ele também enfrentou Joe Biden em junho. Embora Trump tenha elogiado seu desempenho no embate desta semana, seis doadores republicanos e três conselheiros do empresário que falaram com a Reuters no início disseram achar que a democrata havia vencido.

Ele afirmou na publicação que pesquisas mostram que ele venceu o debate, mas diversos levantamentos apontam que os entrevistados acreditam que Kamala se saiu melhor. Uma pesquisa da CNN com espectadores conduzida pela SSRS com eleitores registrados revelou que, para 63% das pessoas consultadas, Kamala Harris teve um desempenho melhor; 37% acharam isso de Trump.

Contradição

No entanto, o ex-presidente Donald Trump sugeriu nessa sexta-feira (13) que poderia mudar de opinião sobre participar de um segundo debate contra a vice-presidente Kamala Harris. “Eu me saí muito bem nos debates, e acho que eles responderam a tudo. Mas talvez se eu entrasse no clima certo, não sei. Agora, estou liderando”, comentou o republicano.

Repórteres perguntaram ao empresário o que ele precisaria ou desejaria para participar de outro debate. “Eu não precisaria de nada. Eu poderia fazer isso amanhã, mas já fiz dois debates”, comentou. Anteriormente, Donald Trump rebateu republicanos que disseram que ele errou no debate com Kamala Harris. “A maioria dos meus aliados republicanos disse que eu fui ótimo no debate”, alegou o ex-presidente.

Robert De Niro

O ator americano Robert De Niro criticou o ex-presidente e candidato presidencial republicano, Donald Trump, em uma entrevista a Chris Wallace, da CNN, no programa “Who’s Talking to Chris Wallace”, transmitido na sexta-feira (13).

De Niro disse que Trump, se reeleito, não abriria mão do poder. “Ele até falou isso, ele nunca vai abrir mão, e qualquer um que se iludir pensando que ele vai, você devia se envergonhar”, disse o ator. Em seguida, ao ser perguntado se sua opinião sobre Trump seria algo pessoal, dado que ambos os homens são naturais de Nova York, De Niro disse que nunca teve “nada a ver” com o ex-presidente, se referindo a ele como “um idiota” e “palhaço”.

O ator ainda defende a candidatura à Presidência de Kamala Harris, afirmando que Trump “não tem as intenções certas” para ocupar o cargo. “Todo mundo sabe disso, é uma loucura, ponto final”, acrescenta De Niro sobre a candidatura de Trump.

Em elogio à candidata democrata, o ator disse: “As pessoas vão ser esquecidas, isso acontece, mas pelo menos você tem alguém que é sensível às condições do país, das pessoas, e não estou dizendo isso como, é a Kamala Harris, mas é, precisamos de alguém como ela para fazer isso”.

2024-09-13