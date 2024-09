Mundo Rússia expulsa seis diplomatas britânicos acusados de espionagem e sabotagem

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vladimir Putin, afirmou que se a Ucrânia disparasse mísseis ocidentais contra a Rússia, significaria que a guerra seria também contra a Otan. (Foto: Sergei Savostyanov, TASS/Fotos Públicas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O serviço de segurança russo FSB disse nessa sexta-feira (13) que revogou o credenciamento de seis diplomatas britânicos em Moscou, cujas ações, segundo as investigações, mostraram sinais de espionagem e sabotagem. A embaixada britânica em Moscou não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O FSB, a principal agência sucessora da KGB soviética, disse ter documentos mostrando que um departamento do Ministério das Relações Exteriores britânico em Londres, responsável pela Europa Oriental e Ásia Central, estava coordenando o que chamou de “a escalada da situação política e militar” e tinha a tarefa de garantir a derrota estratégica da Rússia em sua guerra contra a Ucrânia.

“Assim, os fatos revelados dão motivos para considerar as atividades dos diplomatas britânicos enviados a Moscou pela diretoria como uma ameaça à segurança da Federação Russa”, disse o FSB em um comunicado. “Neste contexto, com base em documentos fornecidos pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e como resposta às inúmeras medidas hostis tomadas por Londres, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em cooperação com as agências envolvidas, encerrou o credenciamento de seis membros do departamento político da Embaixada Britânica em Moscou, em cujas ações foram encontrados sinais de espionagem e sabotagem”, disse.

Os seis diplomatas foram nomeados na TV estatal russa, que também mostrou fotos deles. “Os ingleses não entenderam nossas dicas sobre a necessidade de interromper essa prática [de realizar atividades de inteligência dentro da Rússia], então decidimos expulsar esses seis para começar”, disse um funcionário do FSB ao canal de TV estatal Rossiya-24.

O FSB disse que a Rússia pediria a outros diplomatas britânicos que voltassem para casa mais cedo caso fossem descobertos envolvidos em atividades semelhantes.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, foi citada pela agência de notícias estatal TASS dizendo que as atividades da embaixada britânica em Moscou foram muito além das convenções diplomáticas e acusando-a de realizar atividades deliberadas destinadas a prejudicar o povo russo

Vladimir Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que se a Ucrânia disparasse mísseis ocidentais contra a Rússia, significaria que a guerra seria também contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “A questão não é se deve ou não permitir que o regime ucraniano faça ataques à Rússia. A questão é decidir se os estados da Otan estão diretamente envolvidos no conflito militar ou não. Isso alteraria a própria natureza do conflito. Isso significará que todos os estados da Otan, os Estados Unidos, os países europeus estão lutando com a Rússia. E se for assim, então, dada a mudança na própria essência deste conflito, tomaremos decisões correspondentes com base nas ameaças que serão criadas para nós”, disse Putin em uma entrevista na televisão estatal na quinta-feira (12).

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) afirmou que o Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha estaria coordenando “a escalada da situação política e militar” na Ucrânia e que os diplomatas estavam “ameaçando a segurança da Federação Russa”.

Como resposta, o Ministério das Relações Exteriores britânico disse que as acusações do FSB são “completamente infundadas” e que a expulsão dos diplomatas era uma retaliação pelas ações britânicas tomadas “em resposta à atividade dirigida pelo estado russo em toda a Europa e no Reino Unido. Não pedimos desculpas por proteger nossos interesses nacionais”.

O FSB ressaltou que as expulsões dos seis diplomatas foram o primeiro passo de uma série de respostas às “numerosas medidas hostis tomadas por Londres”. Ele destacou que encontraram “sinais de espionagem e sabotagem” realizadas pelos diplomatas britânicos do departamento político da embaixada de Moscou.

“É divertido observá-lo, mas não pode ser tolerado mais. Ficamos cansados ​​de tolerar esse circo enquanto eles corriam por Moscou e pelas florestas urbanas, suas visitas de um dia a cidades vizinhas com o propósito de sentar em um banco por várias horas no frio, ou várias trocas de transporte público e táxis para escapar dos serviços de segurança e visitar alguma reunião de ONGs de agentes estrangeiros que fazem lobby pelos interesses dos migrantes”, disse o oficial do FSB.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/russia-expulsa-seis-diplomatas-britanicos-acusados-de-espionagem-e-sabotagem/

Rússia expulsa seis diplomatas britânicos acusados de espionagem e sabotagem

2024-09-13