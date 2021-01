Variedades A top Gisele Bündchen posta foto saltitante na praia e diz que é preciso respeitar outros pontos de vista e crenças

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Gisele em foto postada na passagem do ano novo. (Foto: Reprodução)

A top Gisele Bündchen postou uma foto saltitante em um por do sol na praia e contou em uma longa carta quais são as suas metas para 2021.

Ela conta que a hora é perfeita para fazer um reset e criar novos horizontes. “Momento ideal para refletir sobre a vida e reescrever nossa história de uma forma mais deliberada e consciente”, escreveu.

Entre as metas da top está meditar mais, reservar mais tempo para olhar para dentro e se conectar com si mesma. Ela ainda disse que é fundamental “respeitar outros pontos de vista e crenças. Afinal, cada um tem uma realidade diferente, com desafios e lições diferentes”.

Nas Bahamas

Gisele está passando os últimos dias de 2020 ‘al mare’, nas Bahamas, em ótima companhia. Além da família – maridão Tom Brady e os filhos, Benjamin e Vivian –, a über tem dado pinta por lá ao lado da modelo australiana Elle MacPherson, que postou imagens de passeios de barco com a brasileira em seu Story, no melhor estilo bffs.

Apesar de não aparecerem nas fotos, Elle, que era conhecida como “O Corpo” no auge de sua carreira, na década de 1980 – hoje ela tem 56 anos – está curtindo a temporada de fim de ano com os filhos Arpad (22 anos) e Aurelius (17), frutos de seu casamento com o empresário Arpad Busson.

