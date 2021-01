Variedades Conheça seis serviços que vão ser encerrados neste ano

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Skype for Business será totalmente substituído pelo Microsoft Teams em julho de 2021. (Foto: Divulgação/Microsoft)

O cemitério de serviços online deve expandir consideravelmente em 2021. Algumas plataformas já tiveram seu fim decretado há muito tempo e, agora, chegam ao final da linha. Outras, no entanto, apenas recentemente tiveram seu encerramento anunciado e podem deixar saudade, especialmente se não há um substituto à altura disponível.

Veja, a seguir, os seis serviços que deixarão de funcionar em breve. Entenda também o que é possível fazer com os dados que ficam para trás, além de alternativas viáveis com funções semelhantes.

1-Internet Explorer

Sem suporte ou atualizações desde 2016, o Internet Explorer será completamente encerrado em 17 de agosto de 2021. O processo é resultado da falta de suporte de alguns serviços da própria Microsoft, que até então mantinham a compatibilidade por conta, principalmente, de clientes empresariais. Em novembro de 2020, o Microsoft Teams já deixou de funcionar no IE 11, última versão lançada do navegador. Em agosto de 2021, os demais serviços online do Office 365, como Outlook e Word, não poderão mais ser abertos no programa.

A Microsoft recomenda a migração para o Microsoft Edge, que é mais rápido, moderno e seguro. Além disso, o usuário pode transportar seus dados para o Chrome, Firefox e outros navegadores que seguem sendo atualizados com novos recursos e proteções de segurança.

2-Microsoft Edge clássico

A Microsoft também irá encerrar o suporte ao Microsoft Edge clássico em 2021. O navegador substituiu o Internet Explorer com a chegada do Windows 10, mas foi logo reformulado para utilizar a versão de código aberto do Chrome como base. Segundo a Microsoft, a maioria dos usuários já fez a transição para a nova versão. A partir de 9 de março de 2021, o aplicativo para desktop Microsoft Edge Legacy não receberá novas atualizações de segurança.

3-Google Hangouts

O Google Hangouts, que já vinha sendo substituído por outros produtos em 2020, terá a função de conversas de texto encerradas em 2021. No seu lugar, entrará o Google Chat, que atualmente está disponível apenas para contas pagas, mas ganhará versão gratuita em breve. A nova plataforma traz alguns dos mesmos recursos do Hangouts, incluindo integração com o Gmail e suporte a grupos.

A solução promete novidades, como emojis, ferramentas de busca mais eficientes, funções de colaboração online e mais segurança contra phishing. Além disso, usuários não precisam realizar nenhum procedimento para salvar seus dados nesta transição. Segundo o Google, os históricos serão migrados automaticamente para o Google Chat até o meio do ano.

4-Skype for Business

O Skype for Business é outro serviço da Microsoft que será encerrado em 2021. A versão turbinada do Skype para empresas já vem sendo substituída pelo Microsoft Teams e não receberá mais atualizações de segurança a partir de 31 de julho de 2021. O Teams, além de contar com recursos mais modernos, traz melhor integração com o Office para colaboração online.

A migração entre os serviços é automática para todos os assinantes do Office 365. Por isso, usuários que têm assinatura ativa e ainda não migraram têm até a metade do ano para fazer a atualização. No entanto, vale lembrar que a versão grátis do Skype, voltada para o uso pessoal, permanece ativa.

5-Periscope

O serviço de transmissões ao vivo Periscope será encerrado definitivamente em março de 2021. A partir desta data, usuários poderão acessar lives no Twitter apenas por meio do app. Desde dezembro de 2020, no entanto, já não era possível criar uma nova conta no serviço. Segundo os criadores, a taxa de utilização da plataforma caiu ao ponto de se tornar insustentável. A empresa não menciona rivais, mas é possível que as funções de live do Instagram e Facebook, por exemplo, tenham tomado o espaço do serviço.

Entretanto, ainda será possível baixar antigas transmissões do Periscope gravadas. Além disso, quem possui moedas recebidas de lives deverá sacar o saldo até 30 de abril de 2021. Já usuários que compraram os chamados Super Hearts, um tipo de interação ao vivo, poderão usar os tokens até 31 de março de 2021.

6-Microsoft Silverlight

O Microsoft Silverlight é outro produto da fabricante do Windows que deixará de funcionar em 2021. Trata-se de um plugin para vídeos similar ao Flash Player, também descontinuado, e que já vinha sendo abandonado em navegadores modernos. Portanto, seu encerramento tende a afetar muito pouco o usuário final.

