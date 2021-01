Variedades O WhatsApp vai parar de oferecer suporte para iPhones e Androids antigos

1 de janeiro de 2021

Primeira versão do iPhone ficará sem acesso ao WhatsApp. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp vai parar de funcionar em alguns modelos mais antigos de smartphones. Por isso, se você é daqueles que costuma passar alguns anos sem trocar de aparelho, é bom se prevenir para não ser pego de surpresa.

O encerramento anual do suporte do aplicativo para algumas versões mobile não é novidade para o público, mas agora há um diferencial: esta será a primeira vez em que o primeiro iPhone, lançado em 2007, não poderá rodar o aplicativo de mensagens.

Confira a lista dos “cancelados”: iPhone; iPhone 3G e 3GS; iPhone 4; LG Optimus Black (e modelos anteriores); Motorola Droid Razr; Samsung Galaxy S2; HTC Desire.

Já os seguintes aparelhos continuarão rodando o WhatsApp normalmente, desde que estejam com o sistema operacional atualizado. Será necessário iOS 9 ou Android 4.0.3 para os modelos: iPhone 4S; iPhone 5 e 5S; iPhone 6 e 6S; LG Lucid; Motorola Droid 4; Sony Xperia Pro; HTC Sensation; HTC Thunderbolt 4G; Samsung Galaxy Note; Samsung Galaxy S3 (e modelos posteriores).

Usuários de smartphones com KaiOS, inclusive donos de JioPhone e JioPhone 2, também devem ficar de olho. O sistema, baseado em Linux, precisará estar rodando a versão 2.5.1 ou uma mais recente para poder ter acesso ao aplicativo de mensagens.

Vale lembrar que aparelhos com Windows Phone não suportam o app desde o fim de 2019.

Ressalvas aos iPhones com jailbreak

A situação também vale para usuários Apple que possuem um iPhone com jailbreak já que o WhatsApp não vai parar de funcionar em aparelhos deste tipo desde que eles estejam com o sistema operacional atualizado conforme o explicado acima.

Porém, a empresa afirma que a existência de modificações pode afetar a funcionalidade do aparelho e por este motivo não oferece suporte. Logo, qualquer eventual problema precisará ser resolvido sem a ajuda da companhia.

Modo escuro

Como ativar no WhatsApp o modo escuro?O WhatsApp liberou uma atualização contendo uma das funcionalidades mais aguardadas para o aplicativo. Os usuários de dispositivos com o Android e que estavam inscritos previamente no programa de testes, já podem baixar a versão 2.20.13.

O modo escuro ou modo noturno proporciona mais conforto visual e também ajuda a economizar energia da bateria. Para habilitá-lo, siga os passos descritos abaixo: Abra o WhatsApp e acesse as “Configurações”; Toque na opção “Conversas” para alterar o modo de exibição; Toque na opção “Tema” e altere para “Escuro”. Essa configuração será permanente. No entanto, se você preferir usar o modo escuro somente quando o celular estiver com pouca carga na bateria, marque a opção “Definido pelo Modo de Economia de bateria”.

