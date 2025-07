Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que Eduardo tenta “interferir e embaraçar” ação contra Bolsonaro

Em post no X, deputado licenciado (foto) diz que é preciso sanção contra o ministro do Supremo Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tenta “interferir e embaraçar” o andamento da ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu.

A declaração do ministro está em um despacho, assinado em 1º de julho, sobre uma publicação de Eduardo no X (antigo Twitter). O documento foi incluído nesta quarta-feira (9) no inquérito que investiga o parlamentar por coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

“Verifica-se que o investigado EDUARDO NANTES BOLSONARO permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da AP 2.668/DF [ação penal contra Bolsonaro], que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes”, argumenta o ministro.

Na postagem, publicada em 29 de junho, Eduardo diz que “the only way Brazil is aligned with West is throught @jairbolsonaro – thru sanction Moraes” (“A única forma de o Brasil se alinhar com o Ocidente é através de @jairbolsonaro – por meio de sanção contra Moraes”, em tradução livre).

O post inclui um trecho da manifestação que Jair Bolsonaro participou na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo, também em 29 de junho.

Investigação contra Eduardo

A investigação apura se o filho do ex-presidente atua nos Estados Unidos para pressionar autoridades do exterior contra órgãos do Brasil, em especial o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

Na terça-feira (8), Moraes atendeu a um pedido da PF (Polícia Federal) e prorrogou por mais 60 dias o prazo para os agentes concluírem as investigações contra o deputado licenciado.

