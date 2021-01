Variedades Dez séries históricas para assistir na Netflix

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

"Troia: A Queda de Uma Cidade" apresenta uma versão romanceada dos fatos históricos que desencadearam a Guerra de Troia. (Foto: Divulgação/Netflix)

Documentais, ficcionais ou misturando os dois tipos de narrativa, as séries históricas costumam fazer sucesso entre o público. Nos streamings, elas também têm seu lugar garantido, e aqui você confere 10 séries históricas na Netflix, que além de imperdíveis, abordam momentos, lugares e pessoas importantes do passado.

1-The Crown

Programada para terminar em sua sexta temporada, The Crown foi a vencedora do Globo de Ouro 2017 de melhor série dramática. Apesar das pitadas de ficção, sua história mostra de maneira bastante verídica o reinado da rainha Elizabeth II do Reino Unido, desde o final dos anos 40 até o início do século XXI.

2-Versailles

Produção de estrondoso orçamento, Versailles teve algumas de suas cenas de fato gravadas no palácio. A série tem como ponto de partida a construção do castelo, mostrando histórias parcialmente reais de disputa, amor e poder que se desenvolveram ao seu redor.

3-The Last Kingdom

Baseada nas obras de Bernard Cornwell, The Last Kingdom é uma série ficcional, mas que retrata eventos reais da formação do Reino Unido. Na sua trama, acompanhamos um guerreiro criado por vikings, que tem seu destino entrelaçado ao de Alfredo, o Grande, o rei de Wessex.

4-Os Últimos Czares

Apesar das cenas dramatizadas, Os Últimos Czares é uma produção documental, que utiliza registros da época e falas de historiadores junto a seus momentos roteirizados. Sua história mostra a ascensão e queda de Nicolau II, último imperador da Dinastia Romanov.

5-Marco Polo

Cancelada após duas temporadas, Marco Polo possui um pano de fundo baseado em acontecimentos reais, mas com liberdade criativa em sua narrativa e desenvolvimento de personagens. A produção gira em torno do famoso aventureiro, nos anos em que ele esteve na corte de Kublai Khan, na China.

6-Vikings

Gravada na Irlanda, Vikings mistura histórias reais a lendas nórdicas passadas entre as gerações. Sua história acompanha o viking Ragnar Lodbork – e posteriormente seus sucessores e outras figuras lendárias – ao longo das invasões realizadas pelo guerreiro na Escandinávia Medieval.

7-Troia: A Queda de Uma Cidade

Produzida pela BBB britânica, Troia: A Queda de Uma Cidade apresenta uma versão romanceada dos fatos históricos que desencadearam a Guerra de Troia. Sua trama acompanha o romance de Páris e Helena de Esparta, e os desdobramentos que levaram ao cerco e queda da cidade.

😯 Levante da Páscoa

Ambientada em 1916, O Levante da Páscoa retrata um momento histórico importante da Irlanda, através de personagens fictícios. Por meio de três amigas e suas famílias, acompanhamos a rebelião ocorrida no país em busca da sua libertação do Reino Unido.

9-Templários

Apesar do pano de fundo histórico, Templários é uma produção com muitas narrativas ficcionais. O seriado gira em torno dos Templários, uma ordem de cavaleiros religiosos que tentou se reestruturar 15 anos após as Cruzadas, mas só encontrou perseguição e tragédia em seu caminho.

10-Ascensão Império Otomano

Minissérie turca original da plataforma, Ascensão Império Otomano segue a mesma linha da produção Os Últimos Czares, recontando de maneira dramatizada fatos documentais. Na trama, sob o protagonismo de Maomé II, acompanhamos a expansão do Império Otomano até a tomada de Constantinopla.

